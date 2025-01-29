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初一走春返鄉車潮 高公局估國道8路段易壅塞

中央社／ 台北29日電

今天是初一，走春和部分返鄉車潮將湧現，交通部高速公路局表示，目前國道路況大致正常，預測上午國道8個路段易壅塞。

高公局新聞稿指出，預判上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

今天的國道疏導措施，包括清晨5時至中午12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、清晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局表示，國道路況目前均大致正常，今天清晨0時到5時的交通量為8.7百萬車公里，為年平均平日（4百萬車公里）的2.2倍；截至上午7時的交通量為14.2百萬車公里，預估今天的交通量為123百萬車公里。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發；國5南向用路人則於下午5時後出發，節省寶貴時間。

此外，高公局指出，昨天除夕的全日交通量為86.3百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）的0.9倍；國5交通量為2.5百萬車公里，與年平均平日（2.5百萬車公里）相當，路況大致順暢。

國道 新竹 高公局

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