初一走春來北市遊玩逛街 天文館、兒童新樂園屬「蛇」免費
大年初一到，不少民眾早早起床出門走春「沾喜氣」，台北市不少場館今天起接恢復正常營業，天文館、兒童新樂園還祭出生肖屬蛇者免費入園歡迎民眾入場，而各大百貨公司、量販店也恢復正常營業時間，方便有採買需求民眾，民眾若想查詢場館有無營運、營業時間，皆可上「台北旅遊網」、「114年農曆春節北市觀光景點營業時間及活動資訊」或各大景點官網查詢。
動物園及天文館今天營運時間從上午9時至下午5時，兒童新樂園更加碼初一到初五從上午9時延長營運時間至晚上8時，天文館、兒童新樂園還祭出生肖屬蛇者免費入園，3景點更推出一系列春節活動邀請民眾來「走春」拿好禮。
此外，北市今天仍有許多景點正常開放，包含陽明公園、台北植物園、士林官邸公園、台北市電影主題公園、西門紅樓、國民革命忠烈祠、國立故宮博物院、國立台灣科學教育館、台北自來水園區、松山文創園區、華山1914文化創意產業園區等，歡迎民眾前往遊玩。
各大百貨公司均從今天起均正常營業，包含台北101、遠東SOGO、京站、微風、新光三越、環球、大葉高島屋、Bellavita 寶麗廣場、明曜百貨、美麗華等均恢復正常營業時間，上午10時30分陸續開始營業至晚上10時；量販店部分，除好市多初一休息外，其餘家樂福、大潤發、愛買、IKEA今早起陸續開始營業。
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