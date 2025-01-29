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初一寒流減弱但入夜再次顯著降溫 走春注意氣溫變化

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
初一天氣。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
初一天氣。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

今天是大年初一，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，雖然寒流已經開始減弱，但餘威仍在，配合夜間的輻射冷卻，各地仍有普遍性的低溫出現，昨晚到今天清晨平地最低溫出現在苗栗三灣2.3度。除了緯度較低且雲量稍多的屏東、台東低溫僅降至11度左右以外，其他各縣市郊區的低溫都在10度或以下。

天氣方面仍大致穩定，歐宗學表示，雖然局部地區雲量稍多，但降雨機率仍低，只有在山區附近才會偶爾有些零星短暫雨機會，也因此白天氣溫會明顯回升、入夜後則會再次顯著降溫，日夜溫差將明顯擴大，外出走春務必注意氣溫變化，適時調整穿著。

明天初二天氣部分，歐宗學表示，台灣附近受高壓迴流偏東風環境影響，水氣仍然偏少，迎風面東半部地區雲量稍多以多雲為主，西半部仍是晴到多雲天氣，降雨機率都偏低，同樣在山區附近才有零星短暫雨機會。氣溫型態與今天相似，仍有非常大的日夜溫差，但是高低溫都會有稍微回升的趨勢。

周五初三會有天氣變化出現，歐宗學表示，大環境仍是高壓迴流，但風向轉東南風，開始有南方的水氣北上，白天時天氣仍較穩定，僅東北角、東南部地區有零星短暫雨機會。入夜後水氣較多，南部、花東地區都會轉為多雲或陰天並有局部短暫雨。

歐宗學表示，延續到周六初四水氣持續北上，且北方也有鋒面建立逐漸南下接近，預估中北部水氣也都會增多，各地天氣以多雲天氣為主，但也都有局部短暫雨發生的機會，這幾天外出活動的話，要記得攜帶雨具備用。另外，早晚時段也會有低雲或霧生成影響能見度，行車時務必多加留意。

周日收假日，歐宗學表示，鋒面逐漸南下通過，後續則是會有新一波的東北季風增強，並且再次帶來強冷空氣，預估中北部、東半部都會有局部短暫陣雨機會，南部則仍可維持晴到多雲天氣。

下周一開工日水氣仍多，歐宗學表示，清晨以前各地雲量都偏多並且伴隨短暫雨，白天起中南部水氣減少，恢復晴到多雲天氣，北部東半部依然維持陰雨天氣。氣溫方面在這兩天會持續下滑，北部周日氣溫16至19度，與前一天相比會明顯轉冷，下周一更可降至12至17度，搭配陰雨天氣會有顯著的濕冷感受。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 氣溫

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