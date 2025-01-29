親子旅遊必看！全台十大遛小孩特色公園揭曉 地點、必玩遊具一次看

十大共融式遊戲場在哪？

全台特色公園與共融式遊戲場成為親子旅遊的熱門選擇，吸引許多家庭假日打卡，這些公園以創意設計和多功能設施聞名，融合冒險、教育與安全元素，適合不同年齡層的孩子盡情玩樂，尤其共融式遊戲場強調無障礙設計，提供輪椅通道及包容性遊具，讓每位孩子都能參與其中。這些特色公園不僅提供安全的玩樂環境，更促進親子互動與學習，是放鬆身心的理想場所。

《網路溫度計DailyView》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，蒐集全台灣具有共融式遊戲場的公園名單，統計出近一年十大人氣特色公園，快來看看農曆春節放假有哪些公園可以去吧！

No.10 台中／北屯兒童公園

地址：台中市北屯區興安路一段162號

總面積：約4.6 公頃

特色遊戲區：林間探索遊戲場

北屯兒童公園是台中市第一座以兒童為主題的大型公園，園區內有市立圖書館興安分館、人工湖、網球場和兒童戶外遊戲場等設施，周遭樹木林立，大面積草地吸引不少人假日到此野餐。北屯兒童公園2024年最新完工的林間探索遊戲場以林間探索為主題，除了有鑽籠、爬網、高空橋等攀爬關卡，還有具挑戰性的波浪路、超過1層樓高旋轉溜滑梯等遊具。而不少小朋友喜愛的玩沙區，沙坑上方設有遮陽簾，能避免孩子中暑。公園另一區還有適合小小孩的滑梯遊戲組、盪鞦韆、蹺蹺板等遊具。

No.9 台中／頂魚寮公園

地址：台中市梧棲區八德東路

總面積：約3.1公頃

特色遊戲區：花園迷宮區

台中目前有超過100座共融式遊戲場，也是本次聲量調查中出現最多個特色公園的縣市，其實台中市政府自2019年起大力推行市政建設「台中美樂地」計畫，秉持人本精神，特別注重「打造陽光公廁、建構共融公園、改善兒童遊戲場安全設施」3個層面，加入美學、便利、無障礙、自然共生等理念，希望能藉由完善城市裡的綠色空間，讓台中成為更適宜居住的花園城市。

梧棲區最大公園「頂魚寮公園」以海洋為主題，融合七彩椅、鯨魚溜滑梯、花園迷宮、漁船造景等外型可愛鮮豔的設施，連公廁外都有大面積的漂亮動物彩繪牆，吸引不少親子家庭假日造訪。其中花園迷宮由綠矮樹叢圍建而成，不少孩子喜歡在裡面玩躲貓貓。

No.8 桃園／風禾公園

官網／桃園市政府觀光旅遊局

地址：桃園市桃園區慈文路688號

總面積：約4.8公頃

特色遊戲區：滾輪溜滑梯

桃園市積極推動改造特色遊戲場，興建多座遊戲空間，努力讓桃園的公園更有趣、更具特色，打造市民休閒遊憩、親近自然的最佳場所。目前市內共有47個特色公園，其中風禾公園結合滯洪、生態、遊憩等功能，擁有6座磨石子滑梯、1座滾輪溜滑梯，還有觀景台、沙坑、鞦韆、搖搖馬及平衡木等遊戲設施，其中高20米、長50米的大型滾輪滑梯人氣居高不下，疾速拐彎下墜的刺激感吸引不少人排隊體驗。

No.7 高雄／凹子底森林公園

FB／陳其邁

地址：高雄市鼓山區神農路

總面積：約10公頃

特色遊戲區：鳥巢遊戲場

為打造不同年齡層的兒童及陪同家長皆能親近使用公園環境，高雄市政府以「安全、特色、融合」為目標，透過自然生態、景觀環境、在地文化、創意與使用需求等多面向，打造出多座特色公園。截至2024年8月，高雄市政府累計已完工啟用達56座特色公園共融遊戲場，他們將持續新增特色遊戲場，並要求全市公園內各項遊具皆汰換符合國家標準遊具，安全備查率100%，達成「處處是共融，區區有特色」的願景，讓孩子玩得開心、家長樂得放心。

其中凹子底森林公園有景觀步道、自行車道、生態池、大片草地，帶小朋友來可以餵魚、看鴨鵝、野餐。公園內的鳥巢遊戲場使用細礫石做舖面，大型遊具以鳥巢為設計理念，擁有獨特的攀爬結構，周邊還有盪鞦韆、寬滑面磨石子溜滑梯、木樁、單索小吊橋、大型沙坑、沙桌，吸引不同年齡層的孩子挑戰與探索，同時設置適合成人使用的設備，打造全年齡適用的共融遊戲場。

No.6 台北／榮星花園公園

官網／台北市政府

地址：台北市中山區民權東路三段1號

總面積：6.5公頃

特色遊戲區：山丘造型磨石子溜滑梯

我國公園遊戲場多為塑膠遊具，缺乏無障礙環境的設計，導致身心障礙或特殊需求兒童無法平等使用遊戲場，因此台北市自2016年起，以「Play For All」為政策主軸，由本府社會局主政，結合工務局、教育局及文化局等單位，設置能提供一般兒童及身心障礙兒童使用的遊戲場。

榮星花園是台北第一座兒童參與設計的遊戲場，設有山丘造型磨石子溜滑梯、沙坑、繩索攀爬網、攀爬架以及旋轉椅等，山丘下方是沙坑，因此玩溜滑梯要有不怕髒的心理準備。榮星花園相較其他公園有較多遮陰處，其中一處沙坑設有花朵造型遮陽篷，讓孩子玩沙的同時也不怕中暑。

No.5 新北／大都會公園

地址：新北市三重區水漾路一段

總面積：424公頃

特色遊戲區：熊猴森樂園

開放時間：6:00～23:00

新北大都會公園全長7.7公里，位於三重、新莊、五股、蘆洲之二重疏洪道，場域分為生態體驗區（五股濕地、微風運河）、都會運動區（遙控賽車場、籃球場、棒壘球場）、親子休閒區（婚紗廣場、熊猴森樂園）。其中熊猴森樂園位於辰光橋至中山橋間，有超過30座不同的溜滑梯，以森林派對嘉年華為設計理念，結合台灣特有種動物造型，從空中俯瞰有天空、山岳、森林及溪流等不同主題，遠看像是一幅大型地景藝術畫作。園區內設置輪椅專用之盪鞦韆，讓乘坐輪椅的人士也可以玩盪鞦韆。此外，瀑布滑草場利用既有堤坡高低差，以人工草皮為鋪面，並以藍天白雲地景為主題，讓民眾可以到此享受滑草的樂趣。

No.4 新北／中和公園（四號公園）

地址：新北市中和區中安街175號

總面積：約11公頃

特色遊戲區：書本溜滑梯遊戲場、森林樹屋遊戲場

新北市政府致力於友善城市永續發展，自2019年起推動公園全齡化和特色共融遊戲場設施改善計畫，目前已完成206座公園改建與優化，旨在為市民營造友善的公共空間，創造友善良好的生活環境，完成後可提供平等、友善且安全的遊戲場域，從此公園裡的兒童遊戲場不再限制特定年齡與族群使用，而是全體市民都可以共同參與使用的設施。

其中四號公園是中永和最大的公園，擁有雙和區首座共融遊戲場，以多元、安全性及共融性為設計目標，除了有鳥巢鞦韆、座椅式鞦韆，還有兩座以書本為造型的大型磨石子溜滑梯，以及配合沙坑設計的鉛筆造型洗腳池，與公園內的國立台灣圖書館相呼應。此外，另一個靠近安平派出所的特色遊戲場，以森林樹屋、小木屋為主題，不僅有6公尺高旋轉溜滑梯、小型滑梯，也有各式難度的攀爬網。

No.3 台北／大安森林公園

官網／台北市政府

地址：台北市大安區建國南路二段2號

總面積：約26公頃

特色遊戲區：森林之王遊戲區

大安森林公園被譽為台北市的「都市之肺」，因此遊戲場以「森林狂想曲」為設計主軸，將在地環境元素與遊戲空間結合，同時符合感覺統合概念，想像孩子們化身為小動物，在森林中遊玩。森林之王遊戲區內設施包含森林之王、旋轉台、飛天鞦韆區等，溜滑梯共有3個，森林之王、恐龍溜滑梯，以及面積較大、難度較低的磨石子溜滑梯。飛天盪鞦韆區則有一般式、尿布式和能躺著玩的圓網式鞦韆。

No.2 台中／文心森林公園

地址：台中市南屯區文心路一段289號

總面積：約8.8公頃

特色遊戲區：十二感官遊戲區

文心森林公園是一座兼具綠地與休憩功能的城市公園，園內設有共融式遊戲場，包含大型攀爬架、木珠溜滑梯、盤型鞦韆等多種遊具，充分考量不同年齡層孩童的需求與安全性。其中十二感官遊戲區全部都是沙子地面，共有15個設施散佈在各個角落，包含體能型、感官型、心智型。此外，公園內擁有大片草地、步道與池塘，周圍植被茂密，是散步、野餐和放鬆的理想地點。

No.1 台中／中央公園

官網／台中市政府

地址：台中西屯區經貿九路138號

總面積：約67公頃

特色遊戲區：飛行美樂地共融遊戲場（中央公園北側）

開放時間：8:00～18:00

台中中央公園被譽為「台中之肺」，園內設有多處親子友善設施，其中飛行美樂地共融遊戲場以飛行為主題，打造出飛碟造型的主題式飛行組合滑梯遊具，共分為7大區域，有4種不同高度的溜滑梯，還有全台最長32米雙軌滑索，讓孩子們享受滑索的刺激感。不論是假日放鬆還是戶外冒險，台中中央公園都是親子遊玩的必訪地點。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月20日至2025年01月19日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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