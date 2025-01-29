大年初一宜求財！4生肖一飛沖天 6大禁忌別觸犯

今天是大年初一，也是乙巳蛇年的第一天，民俗專家廖大乙提醒，新春期間是迎新接財的關鍵期，有些禁忌應避免；而初一適合拜拜祈福開運，大利方在南北方位，4生肖蛇年可望一飛沖天，但有6大禁忌盡量別觸犯，趨吉避凶才能旺整年。

廖大乙說，不少民眾今天開始走春拜年，而大年初一至初五5天是迎新開運、接財招貴人的最佳時機，穿搭上仍以紅色為宜，並避免中空裝、破衣或破褲等，才不會漏財；而初一適合拜拜祈福開運，若想求財或買彩券，大利方為南、北方。

大年初一民眾不妨把握白天去廟裡拜拜，或在見天處雙手合十向上天誠心祈求，都有助於開運招財，倘若想試手氣買彩券，新的一年「大利方」為南、北方，因此面向南、北方向的彩券行會是不錯的選擇，但購買要量力而為，勿過度投注。

此外，龍年犯太歲的龍、狗、羊、牛4生肖，先前運勢較低迷，到了蛇年就會轉好運，將能一掃陰霾，今年運勢可望一飛沖天，新春期間多說好話，平時行善布施，不論是工作、投資或招財、求貴人更易事半功倍，過年運勢也是大吉。

他也提醒，初一有6大禁忌應避免，第一，別吃粥或稀飯，以免越吃越窮；第二，不宜打掃，要掃就往屋內「把財氣掃進來」；第三，出門不要向西（歸西），要朝東行，因旭日東昇屬陽，吸取正能量，跟著太陽走，新的一年運勢才會好。

第四，別早上洗頭、洗衣服，以免洗掉財氣；第五，別打破碗盤杯盆，不小心打破要說碎碎平安，驅趕「歹頭彩」；第六，出嫁女兒初一回娘家，恐把娘家吃窮，但若真有需求，初一午時（下午1時）後穿著喜氣帶紅色包裝伴手禮回家為宜。

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