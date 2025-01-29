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苗栗三灣2.3度！吳德榮：漸回暖明晨仍冷 下周強冷空氣堪比這波寒流

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今天至明天初二晨「乾寒流」籠罩，吳德榮說，各地晴朗，白天陽光加熱不覺冷，但夜間強輻射冷卻效應，氣溫降。聯合報系資料照
今天至明天初二晨「乾寒流」籠罩，吳德榮說，各地晴朗，白天陽光加熱不覺冷，但夜間強輻射冷卻效應，氣溫降。聯合報系資料照

今天大年初一清晨寒流及輻射冷卻影響，各地冷颼颼，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫為苗栗縣三灣鄉2.3度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨本島各縣市平地除了高、屏、台東，最低氣溫大多降至10度以下，各地區平地的最低氣溫約在5至10度。

中央氣象署發布低溫特報，今天清晨寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；新北及苗栗局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。黃色燈號（寒冷）縣市有基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

今天至明天初二晨「乾寒流」籠罩，吳德榮說，各地晴朗，白天陽光加熱不覺冷，但夜間強輻射冷卻效應，氣溫降；白天、夜間的氣溫差別很大、應注意穿著調整。明晨仍有10度以下的低溫，但範圍明顯縮小。今天北部5至21度、中部7至24度、南部10至24度、東部9至23度。

他表示，初二白天至周五初三冷空氣逐日減弱，天氣回暖。初二各地晴朗穩定；初三中層雲逐漸增多，西半部轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。周六初四中層雲影響，山區有局部少量降雨的機率。周日初五鋒面快速掠過，北、東有局部短暫雨，山區有零星少量降雨的機率，氣溫緩降。

下周一開工日，吳德榮說，下周一至下周四強冷空氣接踵南下，「堪比前波寒流」，氣溫急遽下降，再現極端低溫的威脅。但各國模式持續調整中，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 寒流 氣溫

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