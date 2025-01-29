初一凍番薯！苗栗大河僅2.3度 1圖看春節連假天氣

今天大年初一，穿新衣走春開運。清晨寒流加上輻射冷卻影響，各地天氣還是非常寒冷，根據中央氣象署觀測資料，今天平地最冷出現在苗栗縣大河測站2.3度，其次是苗栗縣苗栗農改測站4.1度、苗栗縣畜試北區分所測站4.8度。

氣象署說，今天清晨台南以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖低溫約7至10度，其中新北、苗栗、台中及彰化有局部6度以下低溫發生的機率，至於高屏、台東及澎湖也只有12、13度，晨起外出請注意保暖。

氣象署發布低溫特報，今天清晨寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，橙色燈號（非常寒冷）：新北市、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

今天白天開始寒流減弱，氣溫逐漸回升，氣象署表示，北部、東半部及澎湖、金門高溫16至19度，中南部20至22度，馬祖約13度，日夜溫差大，留意溫度變化適時調整穿著。水氣仍偏少，各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，只有花東地區有零星短暫雨。

明天初二風向漸轉偏東風，各地白天氣溫回升，輻射冷卻影響，早晚天氣偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

周五初三風向轉東南風，水氣漸增，東部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區晚起由於鋒面接近，亦將轉為有局部短暫陣雨的天氣；周六初四鋒面持續接近，各地有局部短暫陣雨。

周日初五鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲。

要注意的是，下周一開工日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；下周二大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

2月5日至2月7日持續受冷空氣影響，各地天氣偏冷；水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區有零星短暫雨。

至於高山降雪機率，氣象署說，下周一晚上至下周二，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機率。後期冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。