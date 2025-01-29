外交部提醒 國人出國旅遊小心保管護照

農曆春節假期為國人出國高峰，外交部提醒，民眾旅外期間申請急難救助的常見原因是護照遺失，端賴回台灣能直飛或需要轉機，必須向駐外館處申請入國證明書或一年效期、沒有晶片的機器可判讀護照（Machine Readable Passport，MRP），讓護照遺失民眾能順利返國。

外交部提醒，國人出國旅遊請事先檢查護照是否仍有6個月以上效期，及確認前往國家的簽證資訊，旅遊期間也要妥善保管護照。

外交部領事事務局副局長陳尚友表示，我國護照遺失率大約1.2%到1.3%，與一般國家的1%相比，在可控範圍內；以去年為例，國人旅外期間護照遺失占申請急難救助的4成，無論是自己遺失、遭搶、被偷或碰上扒竊，都有可能。

陳尚友表示，現行所有晶片護照都是在國內製發，若國人在外遺失護照，必須向外館申請替代文件才能返國。

陳尚友表示，一般來說，若返國路程需要轉機的旅客，必須申請向當地駐外館處一本一年效期、沒有晶片的MRP護照，外館大約3到4小時可以核發；若是直航旅客，可以申請一紙加蓋外館核章的入國證明書，就可以順利返國。

國人旅外除了要小心保管護照，外交部日前也呼籲，民眾出國旅遊時投保足額醫療保險，若在外旅行期間若身體不適就醫等意外狀況，能多分保障。

台灣日本關係協會秘書長范振國表示，入冬以來發生多起國人在觀光期間身體不適就醫案例，尤其是老年人突發腦溢血等心血管疾病，往往需要開刀住院、進入加護病房療養，或者安排醫療專機返國，動輒花費700萬至1000萬日圓（約新台幣145萬元至207萬元），造成家屬龐大負擔。

農曆春節連續假期期間，外交部領務局及外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處將暫停對外服務；設在領務局桃園機場辦事處的「外交部緊急聯絡中心」，每天24小時均有專人輪值，聯繫處理旅外國人急難救助事件，該中心設置專線電話有二，國內免付費「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095，和「旅外國人急難救助全球免付費專線」800-0885-0885。

民眾若在中國大陸或港澳地區遭遇急難事件，可撥打02-2397-5589、（853）66872557（澳門）或（852）61439012（香港）等電話，以即時獲得協助。