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大樂透春節加碼百萬大紅包剩379組 想原地退休可拚7.1億威力彩

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台灣彩券今年的春節加碼總金額高達10.5億元，彩券行人氣旺，大家加碼希望有機會發財。記者黃義書／攝影
台灣彩券今年的春節加碼總金額高達10.5億元，彩券行人氣旺，大家加碼希望有機會發財。記者黃義書／攝影

大年初一大樂透頭獎上看1.3億元，100萬元春節紅包還有379組未開出，10萬元春節小紅包則還有628組沒有開出，不過，可以讓人原地退休的超級大獎，當屬周四開獎的威力彩，頭彩累積獎金上看7.1億元。

台彩表示，除夕夜（28日）大樂透頭獎無人中獎，蛇年大年初一（29日）頭獎上看1.3億元，春節加碼的480組100萬元春節大紅包和800組10萬元春節小紅包獎項，除夕夜分別送出23組和40組。

春節大紅包獎項開出的23組中，20組皆為1注獨得百萬獎金，其餘3組由2注均分，每注各得50萬元，總計26注中獎。春節小紅包獎項開出的40組當中，34組為1注獨得10萬元獎金、5組由2注均分，每注各得5萬元，另有1組竟是多達3注均分，每注只能分到獎金3萬3333元，合計中獎注數為47注。

統計至除夕夜，大樂透春節加碼已實施5期，100萬元春節大紅包獎項累計已送出101組，10萬元的春節小紅包獎項累計送出172組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為379組和628組。

大年初一大樂透頭獎金額上看1.3億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號，只要對中春節大紅包獎號中的任6個就可得100萬元的春節大紅包獎項，如果對中任5個春節大紅包獎號同時對中春節小紅包獎號，則是中了10萬元的春節小紅包獎項。

大樂透 威力彩 春節 紅包

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