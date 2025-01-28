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暫時休兵！大樂透本期頭獎槓龜 29日頭獎上看1.3億元
大樂透春節加碼來到除夕夜，26、27日連續兩天開出頭獎，但28日頭獎就沒再連莊，不過，由於投注金額多，使得頭獎獎金快速累積破億，顯見春節期間買彩券買氣旺，大年初一開獎的大樂透，頭獎獎金上看1.3億元。
1月28日大樂透春節加碼獎項開出情形如下，大紅包開出23組，總中獎注數為26注，其中20組為單注中獎，3組為2注均分；小紅包開出40組，總中獎注數為47注，其中34組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3 注均分。
活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為101組，剩餘379組，累積開出小紅包組數為172組，剩餘628組，下一期（1月29日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
大樂透獎號為：04、08、20、26、31、34，特別號16。春節大紅包獎號為：01、15、20、22、27、31、35、43、44，小紅包獎號為39。
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