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寒流明天走 中彰今晨僅6度

聯合報／ 記者李芯／台北報導

受到寒流及輻射冷卻影響，中央氣象署昨針對全台十七縣市發布低溫特報，其中新北、苗栗、台中、彰化局部地區今晨恐有六度以下低溫。不過中央氣象署表示，白天寒流減弱、氣溫會回升，但各地氣溫仍然偏低，寒流直到明天才會遠離；降雨方面，今明兩天各地多雲到晴，僅東半部會有零星降雨。

中央氣象署預報員張承傳表示，今晨受到寒流影響，各地還是非常寒冷，台南以北、宜蘭、花蓮低溫七到十度，新北、苗栗、台中、彰化可能出現六度以下低溫。

關於年假接下來的天氣，張承傳表示，明天清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫還是偏低，竹苗一帶、新北、花蓮少部分地區會出現十度以下低溫。白天高溫持續回升，北部、中南部高溫可以來到廿度以上，東半部十八度。

張承傳說，初三各地高溫都有機會來到廿二至廿四度，不過初四當晚東北季風南下，北部高溫將降到十八至十九度。預計初四晚上到初五清晨鋒面通過，屆時各地降雨機率提高。

張承傳說，下周一、二，會有一波比較強的冷空氣南下，目前來看會是大陸冷氣團、甚至強烈大陸冷氣團等級，各地氣溫將再度明顯下降。

氣象署提醒，今天基隆北海岸、東半部、恆春半島會有長浪；初三、初四，西半部、馬祖會有局部低雲或雲影響能見度，民眾行車用路請多留意。

寒流 高溫

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