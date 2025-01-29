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觀測員拉琴自娛 破冰上廁所

聯合報／ 記者胡瑞玲賴香珊／連線報導

東亞最高的玉山氣象站今年滿八十二歲，佇立在玉山北峰山頂，日復一日傳輸最新氣象資料，幕後最大功臣就是為一群自願離群索居、忍受高山極端環境的氣象人。而這群氣象人更是多才多藝，有的擅長拉奏小提琴，有的在山上玩飛輪、跑步機，訓練體力之餘也紓解工作壓力。

玉山氣象站主任林文龍表示，高山天氣瞬息萬變，站內人員每次上山都要拚腳程，為保持一定體能，站內不僅有飛輪、跑步機，也購置太陽能電池，盡量讓氣象站水電充足，好洗上熱熱的洗澡水。

林文龍說，氣象站值班同仁各個多彩多藝，今年過年留守的同仁中，就有人擅長拉奏小提琴，因此也把小提琴帶上山，空閒之餘拉奏陶冶心靈。

談到山上趣事，今年過年留守氣象站的約聘人員全超光說，水電變得較為充足，代表可以洗上熱熱的洗澡水，但也不是說可以每天洗澡，畢竟山上電力還是多用於觀測上，網路則較過往順暢，傳輸資料都方便。

但近日玉山低溫下雨，昨天還創下冬季十年來最低溫。玉山站約僱人員林軍佐笑說，最不方便的大概就是上廁所，廁所用水都結冰，要先帶榔頭把冰敲碎、融化後才能沖水。

低溫 小提琴 玉山

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