玉山氣象站 室溫零下圍爐

昨天是除夕夜，家家戶戶圍爐，中央氣象署玉山氣象站的觀測人員，卻因公留守在海拔三八五八公尺的玉山北峰上，今年除夕又剛好遇上玉山近十年最低溫，冷颼颼的天氣，仍不減氣象人員苦中作樂的心情，堅守崗位之餘，靠著自製烤烏魚子配蘋果、剝皮辣椒香菇雞等，儘管是簡單自煮，仍讓氣象站增添了不少年節氣氛。

玉山氣象站位居玉山北峰山頂，是亞洲少見高山觀測站，海拔三八五八公尺，是東北亞之最，站內人員由觀測員及約聘人員組成，通常三人一組，每次值班留守就是一個月，若遇上農曆春節假日，同樣得在玉山上度過，有同仁甚至已連續八年都在山上過年。

受到寒流及輻射冷卻影響，昨天玉山更是在凌晨二時四分出現零下十四點五度的低溫，打破十年最低溫紀錄。玉山站約僱人員林軍佐表示，不僅室外低溫，室內溫度也降至負一度。

天氣冷颼颼，讓他開玩笑說只能靠「全自動控溫暖氣」，左手搓右手，自己手動加呼氣，確保自己沒失溫，儘管山上天寒地凍，早上還是要努力清理被冰封的太陽能板、儀器等，相當忙碌。

至於年夜飯，林軍佐說，年夜飯就是自煮，平時都是兩菜一肉一湯，除夕則會加一道菜，菜色包含剝皮辣椒香菇雞湯、兩道青菜、蒸蒲燒鰻、蒸蒜泥白肉及甘蔗臘肉。這幾天接近過年，還在山上烤烏魚子配蘋果，頗有年節氣氛；等忙完時也會和家人通通電話問候關心。在山上就是把要觀測到晚上約八時的工作做好，下了山再好好陪伴家人。