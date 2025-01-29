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財神快來 大樂透昨槓龜 威力彩連26槓

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

大樂透春節期間連開廿天，創史上最長加碼天數，昨天進入第五天，頭彩槓龜，台彩預估今天開獎的大樂透，銷售三億元，頭獎累積金額上看一點三億元。過年期間，不論是電腦型彩券還是刮刮樂，買氣都很熱。台彩分析去年財神爺最愛光顧縣市，有八成集中在六都，其中台中市囊括六注，是去年財運最旺的縣市。

一向人氣最高的大樂透，今年春節從一月廿四日至二月十二日元宵節，連續廿天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄，「春節大紅包」組數由去年的三六○組，增加到四八○組，加上新增的八百組春節小紅包，總加碼獎金五點六億元，只要對中任六個「春節大紅包」獎號，每組獎金一百萬元；對中任五個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」特別號，即中十萬元。

台彩表示，本期大紅包已開出廿三組，總中獎注數為廿六注，其中廿注為單注中獎，三組為二注均分；小紅包開出四十組，總中獎注數為四十七注。累計至昨日為止，春節大紅包已開出一○一組，還剩三七九組，累積開出小紅包組數為一七二組，剩餘六二八組，今天將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

至於近期令人矚目的則是威力彩，累計至上期為止，已連續廿六槓，本周四開獎的威力彩預估吸引二點一億元投注，頭獎累積上看七點一億元。

儘管昨天除夕夜天氣冷颼颼，但依舊澆不息民眾想要一刮致富的心情，投注站滿是人潮，除了搶買大樂透，也有不少民眾在挑刮刮樂，笑稱一券在手希望無窮，由於適逢蛇年，甚至還有民眾帶著寵物蛇到投注站挑選刮刮樂，希望可以沾喜氣。

根據台彩分析，去年共有廿九注億元頭獎分別落在十一個縣市，其中近八成（共廿三注）集中於六都。就單一縣市而言，台中市囊括六注，包括五注大樂透與一注威力彩；高雄市則開出三注大樂透及二注威力彩，共計五注頭獎居次，台北市則以開出四注大樂透頭獎排名第三。

台彩 大樂透 威力彩 春節 紅包 頭獎

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