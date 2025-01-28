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17縣市低溫特報 新北、苗栗、中彰恐現6度以下冷空氣

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今年首波寒流南下，各地氣溫驟降。記者黃義書／攝影
今年首波寒流南下，各地氣溫驟降。記者黃義書／攝影

中央氣象署今日下午針對17縣市發布低溫特報，其中，今（28日）晚至明（29日）晨新北、苗栗、台中、彰化局部地區氣溫有機會降至6度以下，氣象署呼籲民眾注意防範。

受到寒流及輻射冷卻影響，1月28日至29日清晨各地氣溫明顯偏低，中央氣象署預測，今晚至明晨新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

中央氣象署表示，民眾於此期間應加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。為預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息。農作物及水產養殖業注意寒害。

中央氣象署今日下午針對17縣市發布低溫特報
中央氣象署今日下午針對17縣市發布低溫特報

低溫 氣溫 氣象署

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