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在3858公尺山上值班！玉山觀測員高山騎飛輪、拉小提琴舒壓

聯合報／ 記者胡瑞玲賴香珊／台北即時報導
近期寒流來襲，玉山氣象站室內溫度最低僅-1度，氣象人員全身包緊緊工作。圖／玉山氣象站提供
近期寒流來襲，玉山氣象站室內溫度最低僅-1度，氣象人員全身包緊緊工作。圖／玉山氣象站提供

東亞最高的玉山氣象站今年滿82歲，佇立在海拔3858公尺的玉山北峰山頂，日復一日傳輸最新氣象資料，幕後最大功臣就是為民眾搜集氣象觀測資料，自願離群索居、忍受高山極端環境的氣象人，雖然環境艱困卻都難不倒他們，甚至還很享受在北風氣象站的日子，玉山氣象站主任林文龍笑說，他們有全台最高咖啡吧，一邊喝一邊觀賞百萬級景觀，忙中作樂。

事實上，山上的工作環境不是每個人都能勝任，林文龍表示，因為高山天氣瞬息萬變，站內人員每次上山都要拚腳程，為讓同仁保持一定體能，及解決沒水沒電的情況，特地向署裡爭取經費，不僅在站內放置飛輪、跑步機，也購置一批太陽能電池。不用時常替換，對於平日工作繁雜的留守同仁來說是一大福音，而水電充足，也代表他們可以洗上熱熱的洗澡水，但約聘人員說，「也不是說可以每天洗澡，畢竟山上電力還是多用於觀測上。」

林文龍說，氣象站值班同仁各個多彩多藝，今年過年留守的同仁中，就有人擅長拉奏小提琴，因此也把小提琴帶上山，空閒之餘拉奏陶冶心靈。

談到山上趣事，今年過年留守氣象站的約聘人員全超光說，水電變得較為充足，代表他們可以洗上熱熱的洗澡水，「但也不是說可以每天洗澡，畢竟山上電力還是多用於觀測上」，網路部分較過往順暢，傳輸資料都方便。

但近日玉山低溫下雨，今天還創下冬季10年來最低溫，林軍佐笑說，最不方便的大概就是上廁所，廁所用水都結冰，要先帶榔頭把冰敲碎、融化後才能沖水。

為讓氣象人員維持體能，氣象署添購飛輪及跑步機讓輪值人員在玉山上也能運動。圖／玉山氣象站提供
為讓氣象人員維持體能，氣象署添購飛輪及跑步機讓輪值人員在玉山上也能運動。圖／玉山氣象站提供
玉山氣象站有全台最高咖啡吧，氣象人員一邊品嚐咖啡、一邊觀賞百萬級景觀，忙中作樂。圖／玉山氣象站提供
玉山氣象站有全台最高咖啡吧，氣象人員一邊品嚐咖啡、一邊觀賞百萬級景觀，忙中作樂。圖／玉山氣象站提供

玉山近期低溫寒冷，室外降雪、室內用水也結冰，氣象人員若要上廁所，要先用榔頭把結冰的水敲碎、融化，之後才能沖水。圖為結冰的廁所水。圖／玉山氣象站提供
玉山近期低溫寒冷，室外降雪、室內用水也結冰，氣象人員若要上廁所，要先用榔頭把結冰的水敲碎、融化，之後才能沖水。圖為結冰的廁所水。圖／玉山氣象站提供
玉山近期低溫寒冷，室外降雪、室內用水也結冰，氣象人員若要上廁所，要先用榔頭把結冰的水敲碎、融化，之後才能沖水。圖／玉山氣象站提供
玉山近期低溫寒冷，室外降雪、室內用水也結冰，氣象人員若要上廁所，要先用榔頭把結冰的水敲碎、融化，之後才能沖水。圖／玉山氣象站提供

低溫 水電 玉山

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