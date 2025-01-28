全台最高年夜飯菜色曝光 玉山氣象人員3858公尺過除夕

除夕夜家家圍爐，但在中央氣象署玉山氣象站的氣象人員，因公留守在海拔3858公尺的玉山北峰，無法陪家人團圓，平日在氣象站的菜色為兩菜一肉一湯，今年年夜飯菜特別再多一道菜，另也會和家人通通電話問候關心；觀測員陳盛基說，由於補給品是每月一次由直升機配送上山，只有三人留守，年夜飯就簡單自煮，最重要的仍是堅守崗位。

玉山氣象站位居玉山國家公園北峰山頂，是亞洲少見高山觀測站，其所在海拔高度高度3858米，更是東北亞之最。而其站內人員由觀測員及約聘人員組成，通常三人一組，每次值班留守就是一個月，若遇上農曆春節假日，同樣得在玉山上度過，其中較特別的是，雖然是輪流值班，但若有同事臨時出狀況，就要有人替代留守，其中某位同仁已連續8年過年留守值班。

今年留守玉山站約僱人員林軍佐接受本報記者電訪表示，不管四季、晴雨或節慶，都要按部就班完成每天的例行工作。玉山近日低溫下雪，站內室內夜間約0至2度，室外夜間低溫-5度，清晨室外作業體感溫度約-16度，但還是要努力清理被冰封的太陽能板、儀器等。

林軍佐指出，近期寒流來襲，今天凌晨低溫甚至下探-14.5度，創下10年來冬季最低溫紀錄，室內溫度也降至-1度，開玩笑說只能靠「全自動控溫暖氣」，左手搓右手，自己手動加呼氣，確保自己體溫不會低於36度；盡管山上天寒地凍，早上還是要努力清理被冰封的太陽能板、儀器等，相當忙碌。

至於年夜飯，林軍佐說，由於留守人員不多，只有3人，所以年夜飯也就簡單從冰箱中拿菜出來自煮處理，前陣子氣象署前署長程家平趁補給跟著上山關心，雖沒有加菜金，但有帶一些禮盒、水果等給他們；菜色方面，林軍佐表示，平時都是兩菜一肉一湯，包但今年除夕多加一道菜，菜色包含剝皮辣椒香菇雞湯、兩道青菜、蒸蒲燒鰻、蒸蒜泥白肉及甘蔗臘肉，大家聚在一起享用圍爐飯，十分有過年的氛圍。

因為都要輪流留守，所以大家廚藝都不錯，這幾天接近過年，還在山上烤烏魚子配蘋果，頗有年節氣氛；等忙完時也是會和家人通通電話，彼此遠端問候關心，而在山上就是把要觀測到晚上約8時的工作做好，下了山再好好陪伴家人。

今年是除夕，在玉山氣象站值班的氣象人員自行下廚，布置出兩菜、兩肉、一湯的年夜飯。圖／玉山氣象站提供 今年是除夕，在玉山氣象站值班的氣象人員自行下廚，布置出兩菜、兩肉、一湯的年夜飯。圖／玉山氣象站提供

近期玉山低溫下雪、天寒地凍，玉山站氣象人員仍要努力清理被冰封的太陽能板、儀器等，相當忙碌。圖／玉山氣象站提供 近期玉山低溫下雪、天寒地凍，玉山站氣象人員仍要努力清理被冰封的太陽能板、儀器等，相當忙碌。圖／玉山氣象站提供 近期玉山低溫下雪、天寒地凍，玉山站氣象人員仍要努力清理被冰封的太陽能板、儀器等，相當忙碌。圖／玉山氣象站提供 近期玉山低溫下雪、天寒地凍，玉山站氣象人員仍要努力清理被冰封的太陽能板、儀器等，相當忙碌。圖／玉山氣象站提供 近期玉山低溫下雪、天寒地凍，玉山站氣象人員仍要努力清理被冰封的太陽能板、儀器等，相當忙碌。圖／玉山氣象站提供

今天凌晨低溫甚至下探-14.5度，創下10年來冬季最低溫紀錄。圖／中央氣象署提供 今天凌晨低溫甚至下探-14.5度，創下10年來冬季最低溫紀錄。圖／中央氣象署提供