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過年住院亂象！家屬要圍爐病患硬住ICU 醫嘆：把護理師當24小時看護

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師呼籲，過年期間勿刻意占用加護病房床位，也不應把護理人員當看護使喚。本報資料照片
醫師呼籲，過年期間勿刻意占用加護病房床位，也不應把護理人員當看護使喚。本報資料照片

傳統習俗上，除非萬不得已，過年期間最好別上醫院報到，避免觸霉頭。不過，秀傳紀念醫院首席醫療副院長李佳穎表示，有患者堅持住加護病房，「因為24小時有人照護」，家人可以好好圍爐過年，減輕照顧的壓力。他感嘆：醫護人員難道不想跟家人團聚過年嗎？

李佳穎指出，護理人員依工作性質分成三大類，第一種是門診護理師，跟著看診醫師有固定的休假日；第二種是病房護理師，採三班制，過年期間會視關病床狀況，有較多人力可排休。第三種是急診及加護病房的護理師，醫院會評估較輕症和病情穩定的患者，轉到一般病房，讓護理人員可多放幾天年假。

李佳穎說，空出加護病房的原因主要是留給真正需要的重症患者，也讓護理人員有機會放假回家過年。豈料，有病人被轉到一般病房後，家屬竟表示：「過年期間沒有人可以照顧，因為我們家人要放假，希望能住加護病房。」這番話聽了很諷刺，醫療資源的浪費被視為理所當然。

加護病房的病患多半無法自行活動，護理師要負責替病患翻身、擦澡等基本照護，還有處理最基本的衛生問題，有些可能連家屬都不一定能勝任或是不想做。李佳穎表示，病人想住加護病房的原因，除了24小時有人照顧，還省下了請看護的費用，而且過年期間的看護費用是一般時段的2倍。

李佳穎呼籲，勿刻意占用加護病房床位，也不要把護理人員當看護使喚，只要是轉出加護病房的患者都是經醫師專業評估過，無急性生命危險。另外，每年春節都是急診最壅塞的時刻，就醫人數是平常的1.5倍之多，醫護人員忙翻天。他強調，醫療資源很珍貴，應該留給中風、心肌梗塞、重大事故等真正需要的人。

醫院湧進看診人潮，如果輕症患者直奔急診，可能暴露在更嚴峻的感染環境中，李佳穎提醒，年節最常見腸胃炎、感冒、外傷三大類疾病，用藥後若沒有改善，再決定是否前往急診就醫。

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