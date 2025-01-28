今晚至明晨寒流再發威！趨勢圖看初三變天轉雨 開工日恐迎強烈冷氣團

今天除夕，各地氣溫相較清晨明顯回升，中央氣象署預報員張承傳今天下午表示，在北部和宜花中午前後高溫回升到16至18度，其他地區來到19至21度，不過，寒流持續影響到明天清晨，今天入夜到明天清晨各地天氣還是會非常寒冷。

明後兩天水氣偏少，多雲到晴為主；不過，張承傳說，初三之後會有鋒面接近、通過，各地降雨再度增多。初三至初四天氣比較回暖的兩天，西半部和馬祖會有低雲或霧影響能見度，交通往返注意安全。

張承傳表示，預計今晚台南以北、宜花、金門都有機會出現局部10度以下低溫，特別是新北、苗栗、台中、彰化地區，局部地區可能還是有機會出現6度以下低溫。台東、高屏12至13度左右。

明天白天之後，寒流就會減弱，氣溫會稍微回升。不過，張承傳表示，周四初二清晨還是會受到輻射冷卻影響，10度以下低溫範圍縮小到竹苗一帶，還有新北、花蓮，可能少部分地區會出現10度以下低溫。

氣溫趨勢，張承傳表示，明天清晨寒流影響，各地還是非常寒冷。明天白天寒流開始減弱，相較今天上升1至2度左右，白天陽光之下，感受會比今天更加舒適一些。

張承傳表示，不過，初二清晨還是會有輻射冷卻影響，各地氣溫還是會比較偏低一點，大部分地區低溫只有11、12度左右；初二到初三白天風向上轉為偏東至東南風；初二白天高溫持續回升，北部、中南部高溫可以來到20度以上，東半部18度；初三各地高溫都有機會來到22至24度左右。

周六初四白天還是相對舒適溫暖，不過，張承傳表示，從周六晚上開始東北季風南下，預計到周日東北季風影響之下，北部高溫降到18至19度左右，其他地區還是有20度以上高溫。下周一、下周二會有一波比較強的冷空氣南下，目前來看大概會是大陸冷氣團、甚至強烈大陸冷氣團等級；所以下周一開工日之後，各地氣溫再度明顯下降，天氣再度偏冷。

降雨趨勢，張承傳表示，明後兩天各地還是多雲到晴天氣為主，只有東半部有點零星降雨。周五初三到周六白天會有鋒面逐漸接近，南邊會有一些水氣順著東南風上來，所以花東地區、恆春半島、中南部山區受到鋒面接近的影響，會有局部短暫雨出現。

張承傳表示，預計初四晚上到初五清晨鋒面通過，屆時各地降雨機率提高，包括北部、東半部地區、中南部山區都有局部短暫雨，中南部平地也有局部降雨。

張承傳表示，初五之後，降雨轉為偏向迎風面為主，周日會在北部、東半部局部短暫雨。到了下周一、周二水氣更增多一點，中南部山區也有零星降雨狀況。

明天清晨和周四清晨低溫分布。圖／中央氣象署提供 氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供