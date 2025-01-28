天氣穩定好過年 鄭明典：台北站低溫還滿特別的

入冬以來第一波寒流壟罩，各地寒冷。今天平地最低溫為新北市石碇區3.6度，其次是苗栗縣公館鄉4.3度，台北站清晨也出現8.3度低溫。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，早上雲圖晴空在北部，昨晚的輻射冷卻也以北部較明顯，相對地說，台北站的低溫還滿特別的。「天氣穩定好過年」，今天天氣穩定，早晚溫差大。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天受到寒流帶來乾冷空氣的影響，各地大多是多雲到晴的天氣，只有在花東地區有零星短暫雨。今天清晨只有本島的台東、離島的澎湖之外，其他地區都有出現局部10度以下低溫，尤其台南以北都有出現6度以下低溫。白天之後陽光出來，氣溫有所回升，今天白天北部和東半部高溫可以來到16至18度，至於中南部20至22度，日夜溫差大。

張承傳表示，這波寒流在今天到明天清晨持續影響台灣，所以今天入夜到明天清晨各地仍然非常寒冷。