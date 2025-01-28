初二寒流減弱！粉專貼1圖看春節天氣：開工日強冷空氣恐達寒流規模

入冬首波寒流發威，各地天氣寒冷，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，寒流將於初二減弱，初四鋒面通過，天氣多變化。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天至周四初二清晨寒流持續影響，輻射冷卻效應同時發威，夜晚至上午9時前是最寒冷時刻，留意8至10度嚴寒低溫，平原空曠區、內陸近山區及丘陵地有機會6至8度。乾空氣籠罩，全台晴朗，白天陽光照射下溫度稍微上升，屬於相對涼爽型態。󠀠

初二寒流減弱，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白天各地溫度回升，夜晚因輻射冷卻效應，依然寒冷；乾空氣籠罩，全台晴朗。周五󠀠初三冷空氣持續減弱，白天各地涼爽舒適可回升至22至24度，夜晚清晨稍冷約12至15度；鋒面逐漸靠近，各地由晴朗轉為多雲，夜晚起可能零星飄雨。

󠀠不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周六初四鋒面靠近並通過，全台陰天或短暫雨，涼爽到舒適。󠀠周日初五東北季風增強，各地白天涼爽或舒適，夜晚清晨稍冷。北部、東部有下雨機會，中部、南部多雲到晴。󠀠下周一開工日另一波大陸冷氣團再度南下，將達到強烈冷氣團等級，若輻射冷卻效應明顯，甚至可達寒流規模；水氣增加的關係，各地雲量偏多，有短暫飄雨或小雨的機會，天氣稍微不穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。