南橫栗園段落石濃霧 利稻段上午11時起預警封路
南橫公路東段台20線149K至171K向陽至利稻路段，受栗園路段邊坡落石和山區濃霧影響，公路局今天上午11時實施預警性封路，後續視落石及濃霧狀況評估開放通行時間。
公路局南區養護工程分局今天中午指出，南橫公路東段台東縣海端鄉台20線149K至171K向陽至利稻路段，因台20線155K+200栗園路段邊坡受近期地震影響，邊坡持續間歇性落石以及山區濃霧，恐有致災風險。
公路局考量山區濃霧影響邊坡監視作業，保全人員無法執行戒護通行，為維護用路人行車安全，已於今天上午11時預警性封閉道路，後續將視落石及濃霧狀況評估開放通行時間。
南區養護工程分局提醒，有意上山遊客可事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。
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