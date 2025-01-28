快訊

初二寒流減弱！粉專貼1圖看春節天氣：開工日強冷空氣恐達寒流規模

離奇火燒車！4歲男童被獨留車內 「頭部著火」驚險逃生畫面曝光

抓到了！全台最大黃牛夫妻檔 「幕後黑手」逃泰3個月返台過年落網　

華航空調故障滯留4小時 旅客小年夜留宿曼谷今天返台

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
華航昨晚曼谷飛高雄CI840航班，原訂晚上6時35分起飛，結果疑似因空調系統故障、溫度系統異常，班機滯留跑道近4小時未起飛。示意圖，非當事航班。本報資料照片
華航昨晚曼谷飛高雄CI840航班，原訂晚上6時35分起飛，結果疑似因空調系統故障、溫度系統異常，班機滯留跑道近4小時未起飛。示意圖，非當事航班。本報資料照片

華航曼谷飛高雄CI840航班昨因空調系統故障，旅客只得在飯店多留宿一晚。對此，華航表示飛機因空調系統異常進行航機檢修，並考量高雄機場宵禁，安排旅客住宿曼谷當地旅館，於今天返台。

有旅客昨日在社群網站貼文表示，華航昨晚曼谷飛高雄CI840航班，原訂晚上6時35分起飛，疑似因空調系統故障、溫度系統異常，班機滯留跑道近4小時未起飛。又因高雄小港機場宵禁，晚上10請旅客下機留宿一晚，再搭今早10時的航班回高雄。

華航說明，1月27日CI840自曼谷飛往高雄航班，於地面滑行時因空調系統異常，依標準作業程序進行航機檢修，且考量高雄機場宵禁，華航安排旅客住宿曼谷當地旅館休息及用餐，並於今日返台。

華航向旅客表示，很抱歉造成不便，若有服務不周之處，敬祈旅客見諒。

曼谷 航班 華航

延伸閱讀

出國旅遊熱潮將持續…航空四雄 元月營收拚新高

小年夜不平靜！嘉義大埔22:59發生規模4.6地震 12縣市有感

華航董事長謝世謙猝逝！貝斯手女兒推機2度發聲「邊看邊流淚」　謝網友暖心留言

華航董事長謝世謙猝逝 資深空姐曝：這一福利改免費 救了很多同仁

相關新聞

華航空調故障滯留4小時 旅客小年夜留宿曼谷今天返台

華航曼谷飛高雄CI840航班昨因空調系統故障，旅客只得在飯店多留宿一晚。對此，華航表示飛機因空調系統異常進行航機檢修，並...

玉山凌晨零下14.5度低溫 氣象署：冬季最低溫創10年紀錄

今天除夕，寒流及輻射冷卻影響，今晨全國各地寒冷，玉山今天凌晨2時4分出現零下14.5度低溫，中央氣象署表示，為冬季最低溫...

春節別太放縱！教育部籲飲食把握「6大原則」 少油少鹽少糖營養均衡

春節假期親友團聚，容易讓人在不知不覺中過度攝入高熱量食物，在這個歡慶的時節，保持健康飲食，才能渡過一個愉快又不失健康的春...

春節小酌這5類藥品有交互作用 專家：恐增加肝毒性

喝酒對身體不好，世界衛生組織國際癌症研究總署（IARC）已將酒精列為第一類致癌物，有7種癌症與酒精具因果關係。年節期間，...

流感大爆發「特別門診」備戰 發燒、肌肉痠痛快就醫

入冬第一波寒流強襲全台，氣溫急墜，持續冷到明天大年初一清晨，除了心血管疾病患者要小心溫度變化，流感疫情也持續攀升。疾管署...

天氣穩定好過年 鄭明典：台北站低溫還滿特別的

入冬以來第一波寒流壟罩，各地寒冷。今天平地最低溫為新北市石碇區3.6度，其次是苗栗縣公館鄉4.3度，台北站清晨也出現8....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。