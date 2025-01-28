華航空調故障滯留4小時 旅客小年夜留宿曼谷今天返台
華航曼谷飛高雄CI840航班昨因空調系統故障，旅客只得在飯店多留宿一晚。對此，華航表示飛機因空調系統異常進行航機檢修，並考量高雄機場宵禁，安排旅客住宿曼谷當地旅館，於今天返台。
有旅客昨日在社群網站貼文表示，華航昨晚曼谷飛高雄CI840航班，原訂晚上6時35分起飛，疑似因空調系統故障、溫度系統異常，班機滯留跑道近4小時未起飛。又因高雄小港機場宵禁，晚上10請旅客下機留宿一晚，再搭今早10時的航班回高雄。
華航說明，1月27日CI840自曼谷飛往高雄航班，於地面滑行時因空調系統異常，依標準作業程序進行航機檢修，且考量高雄機場宵禁，華航安排旅客住宿曼谷當地旅館休息及用餐，並於今日返台。
華航向旅客表示，很抱歉造成不便，若有服務不周之處，敬祈旅客見諒。
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