玉山凌晨零下14.5度低溫 氣象署：冬季最低溫創10年紀錄
今天除夕，寒流及輻射冷卻影響，今晨全國各地寒冷，玉山今天凌晨2時4分出現零下14.5度低溫，中央氣象署表示，為冬季最低溫創10年來紀錄。
根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫為新北市石碇區3.6度，其次是苗栗縣公館鄉4.3度，台北市北投區也只有5.4度。高山低溫部分，南湖圈谷也只有零下11.4度，審馬陣零下10.9度、合歡山頂零下10.4度。
前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，零下10度了，「只有玉山站有這個能耐」。中央氣象署預報員張承傳今天表示，這波寒流最冷的時間點，是今天清晨這段時間，明天清晨相對來說比今天再回升1、2度，溫度上沒有今天這麼極端，但整體來說仍然相當寒冷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言