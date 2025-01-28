玉山凌晨零下14.5度低溫 氣象署：冬季最低溫創10年紀錄

今天除夕，寒流及輻射冷卻影響，今晨全國各地寒冷，玉山今天凌晨2時4分出現零下14.5度低溫，中央氣象署表示，為冬季最低溫創10年來紀錄。

根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫為新北市石碇區3.6度，其次是苗栗縣公館鄉4.3度，台北市北投區也只有5.4度。高山低溫部分，南湖圈谷也只有零下11.4度，審馬陣零下10.9度、合歡山頂零下10.4度。