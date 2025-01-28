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部桃近400人住院無法返家 院長親送蘋果慰問醫病

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
衛福部桃園醫院近400病患無法返家團圓，院長楊南屏與醫護人員送蘋果，祝福「平安康泰」。圖／衛福部桃園醫院提供
衛福部桃園醫院近400病患無法返家團圓，院長楊南屏與醫護人員送蘋果，祝福「平安康泰」。圖／衛福部桃園醫院提供

除夕團圓夜，但許多人因病住院無法如願。衛福部桃園醫院準備數百顆蘋果，今由院長楊南屏、社工室主任余偌圲等醫護人員及祈禱室志工分送各病房每一個人，祝福「平安康泰」，讓所有人都能感受年節氣氛。

楊南屏表示，春節是家人團聚的日子，但有近400人因治療需求必須待在部桃，希望藉由這個小小的舉動，讓病人和家屬感受醫院關懷，祈願大家平安健康。

活動期間，有病患家屬感動哽咽，頻頻感謝院方貼心安排；社工室主任余偌圲表示，桃園醫院的除夕送「蘋」安活動已成醫院的傳統，「希望用這樣的方式，傳遞醫院對病人的關懷與祝福，讓每位住院的病人都能感受到醫護人員的溫情與愛心」。

除了照顧病患，部桃1月28日至31日也開設春節特別門診，楊南屏院長也感謝春節期間堅守崗位的醫護人員，同樣親送蘋果祝福平安健康。

衛福部桃園醫院近400病患無法返家團圓，院長楊南屏（左）與醫護人員送蘋果，祝福「平安康泰」。圖／衛福部桃園醫院提供
衛福部桃園醫院近400病患無法返家團圓，院長楊南屏（左）與醫護人員送蘋果，祝福「平安康泰」。圖／衛福部桃園醫院提供
衛福部桃園醫院近400病患無法返家團圓，院長楊南屏（左二）與醫護人員送蘋果，祝福「平安康泰」。圖／衛福部桃園醫院提供
衛福部桃園醫院近400病患無法返家團圓，院長楊南屏（左二）與醫護人員送蘋果，祝福「平安康泰」。圖／衛福部桃園醫院提供

春節 部桃 醫護人員

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