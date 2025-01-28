流感大爆發「特別門診」備戰 發燒、肌肉痠痛快就醫

入冬第一波寒流強襲全台，氣溫急墜，持續冷到明天大年初一清晨，除了心血管疾病患者要小心溫度變化，流感疫情也持續攀升。疾管署預估，急診類流感就診人次於農曆春節期間將達高峰，恐達4萬就診人次。因過年闔家團圓、親友聚會吃飯，人群密切接觸，春節過後又會有另一波疫情。

疾管署發言人曾淑慧表示，國內流感疫情持續升溫，近期類流感門急診就診人次為近10個流感季同期最高，流感併發重症病例數亦呈上升趨勢。合約實驗室監測顯示，社區呼吸道病原體檢出以流感病毒為多，又以A型H1N1為主；新冠疫情處低點，但仍要多加小心留意。

依疾管署往年監測資料，急診類流感就診人次於農曆春節期間將達高峰，於2020至2024年之除夕至初五春節期間急診類流感累積就診人次，分別為3萬9749人、1萬0236人、8278人、1萬8761人、3萬0592人，依往年經驗，大年初二的就診人次為多。

曾淑慧說，今年呼吸道疾病複雜，目前社區中同時有多種呼吸道病原體流行，再加上諾羅病毒肆虐，全台醫院共開設1230診次傳染病特別門診。疾管署獎勵急救責任醫院於初一至初三開設傳染病特別門診（特別門診），可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病，共計157家醫院配合開設。

北醫附醫成人感染科主任莊涵琄說，往年醫院在過年期間都有開設「類流感門診」，今年因應呼吸道疾病、腸胃道等多項傳染病，整合為特別門診，以分流病人。A型流感併發重症病例比其他型的流感還要高，65歲以上長者、具慢性病史等高危險群應施打疫苗，提高保護力。

莊涵琄說，因為「免疫負債」效應，流感在今年大反彈，不少患者主訴，身體不適的症狀比得了新冠還嚴重。流感篩檢的敏感性不像新冠肺炎，有不少患者篩檢不出來，只要經醫師依臨床判斷症狀符合，就能盡早給藥。

曾淑慧提醒，民眾在春節、寒假假期，應做好手部衛生、咳嗽禮節，勤洗手、戴口罩、生病盡速就醫，阻斷病毒傳播風險。民眾如出現呼吸困難、急促、發紺等危險徵兆，盡速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。

特別門診開設醫院及診次等相關就醫資訊，已公布於疾管署全球資訊網「春節傳染病特別門診專區」及各衛生局網站供民眾查詢。如有症狀需就醫時，請優先選擇就近診所或醫院之門診，落實就醫分流，緊急醫療資源應優先用於急重症病人，以保全急診量能並防止交叉感染。