發現電廠秘境 台電隱藏版走春清單7選 賞櫻別錯過這裡

農曆年新年假期決定到哪裡走春了嗎？台電特別盤點一份隱藏版走春景點清單，包含南投萬大電廠賞櫻、九份台版「天空之城」十三層遺址、百年金瓜石神社、高美濕地風車大道等7選。

台電分享，位於濁水溪上游、南投縣仁愛鄉的萬大水力發電廠，每年約1月下旬開始，櫻花會在萬大電廠房、日式宿舍之間陸續盛開，遊客可漫步於宿舍間賞櫻，還可從霧社投83線萬大水庫旁往萬大電廠經過的觀景台，遠眺霧社水庫碧藍水面，再沿著縣道一路南下，也可見台電宿舍與滿開櫻花美景。

山城小鎮新北瑞芳九份，紅燈籠老街充滿過年氣氛，漫步在懷舊蜿蜒巷弄之間，可一邊品嚐在地小吃，同時眺望遠方層疊山巒海岸。台電指出，距離九份大約10分鐘車程，有個名列全台最大歷史建築的台版「天空之城」十三層遺址，就坐落東北角陰陽海旁。

十三層遺址曾是亞洲最大選煉廠，隨1980年代晚期礦業沒落後，由台電接手管理，首創公共藝術活化文化資產新模式，於2019年聯手曾為美國自由女神像設計照明的國際照明大師周鍊及藝術家何采柔，共同點亮塵封超過30年的黃金歲月。

台電推薦，水湳洞觀景平台同時將金黃湛藍色海水奇景與傍山而築的十三層遺址盡收眼底，鄰近還有百年金瓜石神社，可沿著曾經的參拜步道而上，來趟身心靈滿足之旅。

至於海線景點，就來看風機吧！位於桃園觀音、大園區沿岸的草漯沙丘是全台唯一沙丘型地質公園，綿延海岸長達8公里，有台版「撒哈拉沙漠」之稱，台電特別推薦黃昏時可一眼望見成排風力發電機與沙岸、海景連綿一線，金黃遼闊地景宛如置身異國。

另外，台中清水高美濕地，除了有絕美夕陽，一旁還有16部高逾65公尺的白色風力發電機，形成宏偉壯觀的風車大道，機身上還有台中限定的可愛特色彩繪。

冬季正是賞鳥季，台電也有最佳賞鳥電廠，歡迎光臨水鳥大飯店。台電高雄興達電廠東南側的永安濕地現正是每年最熱鬧的候鳥季節，除可觀賞到豐富稀有鳥類，還有紅樹林植物、小型哺乳類動物、水生魚蝦貝類等豐富生物。

又名「飛鳥電廠」的興達電廠，是台電唯一廠區內具有濕地和環保設施的生態電廠，台電透過科學化管理結合水位調控技術打造水鳥大飯店，讓濕地水鳥數量顯著提升，在穩定供電與生態平衡找到共處之道。

台電最後推薦一個過年走春下雨也不卡關的都會好去處，位於新板特區、板橋車站旁的電幻1號所，是融合綠能知識與前衛科技的電力科普主題館，館內除有結合能源與健身房體感互動的「ENERGYM」，還有不可錯過的VR六軸機器人，展館大年初三開館，初三、初四兩天將送出包含上述電力景點介紹的新年桌曆、筆記本共100份春節限定開運小禮，邀請民眾新春就來電幻1號所動一動，詳細資訊可參考展館臉書與IG。