你吃過幾家？ 經濟部推薦優質特色鍋物地圖

台灣人愛吃鍋，全台都是鍋物一級戰區，今年冬天特別冷，更是吃鍋好時機，經濟部商業署推薦鍋物地圖，有嗜辣者最愛的麻辣鍋，也有經典酒家菜魷魚螺肉蒜、滋補雞湯鍋、排骨酥鍋，壽喜燒鍋，冷颼颼的年節假期，正適合品味暖呼呼的鍋物。

商業署表示，今年特地彙整30家優質特色鍋物資訊，並製作電子書讓消費者可以按圖索驥，發掘近在身邊的隱藏鍋物美食，可參考「優質鍋物入選店家推薦手冊」電子書（https://www.tw-cuisine.tw/2024hotpot/），或上台灣美食FB（https://www.facebook.com/GourmetTaiwan）了解更多。

商業署表示，天冷的時候最適合大啖經典麻辣風味鍋物，「這一鍋御膳麻辣鍋－台北信義殿」以特選青花椒、四川大紅袍等精心調配濃郁湯頭，搭配風味鴨血及祖傳板豆腐，吃完讓人一路從胃暖到全身。

若喜愛麻辣鍋及buffet的組合，則推薦饗賓集團麻辣火鍋吃到飽品牌「小福利麻辣鍋－桃園中茂店」，湯頭以牛大骨糅合26種中藥材熬製，開鍋即刻大滿足，

熱愛吃鍋的台灣人絕對不能錯過獨特好滋味的台式風味鍋，如「萬客什鍋－臺中美村店」魷魚螺肉蒜氣冷無骨鷄腿鍋，將台灣經典酒家菜與鍋物兩相結合，以紅蔥頭爆炒出濃郁香氣，再加入山珍海味乾貨，重現60年代古早味。

「狂一鍋－三重重新店」鎮店之寶的功夫排骨酥鍋，由台菜王子黃景龍主廚親自研發湯底，以帶有胡椒及蒜頭香氣的微辣柴魚湯頭，搭配手工現炸排骨酥，連骨頭都徹底入味。

「瘋一鍋頂鮮鍋物－新莊宏匯店」台東嚴選剝皮辣椒雞鍋，將來自花東縱谷的辣椒瞬間油炸後冰鎮，再以茶油、牛蒡及香菇等慢燉熬煮，湯頭微辛且尾韻回甘

「老四川－南屏店」公館福菜黃金板栗雞湯，選用古法發酵的苗栗公館客家福菜，再加入甘甜板栗、彈牙豬肚、氣冷雞腿肉等，打造層次分明的鮮美黃金湯頭，不僅醞釀出懷舊的在地風味，更充分展現台灣客家傳統美食的魅力。

融合中西風格的「初衷小鹿 Deer's Hotpot Bistro」台灣本土黑毛豬海陸組，以胡麻籽芥末醬與鹽之花提升豬肉風味，還有侍酒師精選酒品，體驗特別。

榮獲4年米其林必比登推薦的「菇神」原木家傳鍋，使用原木冬菇、乾燥金針菇以及鹿茸菇和巴西蘑菇等野生菇類熬製湯頭，搭配養生木耳露、花菇肉燥飯菇類套餐組，展現美味養生兼顧的鍋物風味。另一款養生兼美味是標榜健康無負擔的「立川黃金鍋」立川黃金蜆湯，以新鮮黃金蜆與大骨熬製的黃金湯頭聞名，乳白色湯底看起來就營養豐富。

另外，「築間幸福鍋物－台北忠孝二店」招牌石頭湯底鍋，以及馬辣集團「肉之間大盤肉幸福鍋物」剝皮辣椒蛤蜊雞湯，還有阿官集團「牛比蔥壽喜燒－臺中崇德店」和牛、海陸極饗盛宴，都有豐富多元的吧台餐點如鹽酥雞、麻油煎蛋、風味咖哩飯、滷肉飯等，適合熱愛超級澎派自助吧搭配鍋物的消費者。