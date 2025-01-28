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春節期間健保卡遺失怎麼辦？「例外就醫」免多花錢

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
春節期間，民眾若遺失、毀損健保卡，可以到健保特約醫療院所填具「例外就醫名冊」，即可安心依健保身分看病。本報資料照片
春節期間，民眾若遺失、毀損健保卡，可以到健保特約醫療院所填具「例外就醫名冊」，即可安心依健保身分看病。本報資料照片

春節9天連假，公家機關及郵局均不上班，這段時間若遺失健保卡、卡片損壞無法使用該怎麼辦？健保署承保組科長謝沛鈞表示，民眾無健保卡但突發不適需要就醫，可以到健保特約醫療院所填具「例外就醫名冊」，即可安心依健保身分看病，不會影響就醫權益。

謝沛鈞說，填具「例外就醫名冊」跟平常看病時忘記帶健保卡的流程一樣，只是未帶健保卡就醫，要先自行支付保險醫療費用（即押金），並於就醫之日起10日內（不含例假日）至臨櫃補送健保卡或身分證明文件，醫療院所才能退費。

而過年期間，沒有單位受理換補發作業，無法即時申請換補發健保卡供就醫使用。謝沛鈞提醒，持有效的身分證、駕照等證明文件到健保特約醫療院所填具「例外就醫名冊」，沒健保卡也能例外就醫，而且不會受10日內補送資料才能退費的限制。

根據統計顯示，每年因健保卡遺失、毀損申請補換發卡約90萬張，平均每天申請補發、換發的件數又以農曆春節前後較多，跟民眾出遊或購物頻繁使用皮夾有關。健保卡遺失，可親洽、委託他人至健保署各分局、郵局櫃台、各區公所現場或網路申辦辦理。

健保署提醒，有逾半數的民眾選擇至健保署臨櫃、郵局、戶政事務所、鄉鎮市區公所辦理，為提升申辦便利性，可透過已註冊綁定的「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP申請，免出門也可以線上申請健保卡。在2月3日開工當天就會完成製卡，約2至3個工作天，民眾就能收到郵局掛號遞交的新卡。

如有使用健保卡疑義，春節連假期間請撥打語音諮詢專線0800-030-598，手機請改撥02-4128-678洽詢。

健保卡 健保署 郵局

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