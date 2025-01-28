寒流今晨最冷影響到初一晨 周五變天 開工日再迎冷氣團

今天是除夕，中央氣象署預報員張承傳表示，今天受到寒流帶來乾冷空氣的影響，各地大多是多雲到晴的天氣，只有在花東地區有零星短暫雨。

溫度方面，張承傳表示，今天清晨只有本島的台東、離島的澎湖之外，其他地區都有出現局部10度以下低溫，尤其台南以北都有出現6度以下低溫。白天之後陽光出來，氣溫就會有所回升，預計今天白天北部和東半部高溫可以來到16至18度，至於中南部20至22度，日夜溫差大。這波寒流在今天到明天清晨持續影響台灣，所以今天入夜到明天清晨各地仍然非常寒冷。

張承傳表示，明天清晨在台南以北、宜蘭、花蓮局部地區還是有機會出現10度以下低溫，尤其是新北、苗栗、台中、彰化還是有機會出現6度以下低溫，依舊寒冷。預計明天白天之後寒流開始減弱，氣溫稍微有點回升。不過周四初二清晨還是有輻射冷卻影響，10度以下低溫區域會比明天清晨來得少一點，不過還是整體比較寒冷一點。

氣溫趨勢，張承傳表示，今天一直到明天清晨持續受到寒流影響，所以今天入夜到明天清晨還是寒冷；預計明天白天寒流減弱，高溫會比今天再稍微回升一點。周四到周五初三風向慢慢轉為偏東、甚至偏東南風的環境，白天高溫持續回升；初三各地高溫可以來到20至24度，白天相對來說比較舒適溫暖；不過清晨在中部和竹苗天氣上還是偏冷一點，初三清晨中部14度左右。

張承傳表示，周六初四至下周一會有另外一波冷空氣南下，前期在初四、初五冷空氣的強度大致上在東北季風等級；不過，下周一開工日之後，冷空氣的強度有機會來到大陸冷氣團等級，各地天氣會再度轉為偏寒冷。

降雨趨勢，張承傳表示，初三至初四受到鋒面接近和通過影響，降雨機會增多。今天到初二各地天氣相對穩定，多雲到晴為主，東半部的花東有些零星降雨。

張承傳表示，但初三會有一道鋒面接近台灣地區，所以初三這天水氣慢慢增多，北部和東半部、中南部山區開始出現局部性降雨。初四就會有鋒面通過，降雨再度增加，除了北部和東半部，中南部山區甚至平地都有機會出現零星降雨狀況。初五到下周一風向上轉為偏東北風，所以降雨會轉為以迎風面的北部和東半部為主。

此外，張承傳表示，初三至初四清晨，西半部地區、馬祖會有低雲或霧影響能見度。

這波寒流最冷的時間點，是今天清晨這段時間。張承傳表示，所以明天清晨相對來說，比今天再回升1、2度，溫度上沒有今天這麼極端，但整體來說仍然相當寒冷。

中央氣象署發布低溫特報，今天至明天清晨寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明晨新北、苗栗、臺中、彰化局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。