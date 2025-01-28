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寒流發威新北3.6度 粉專：今晚至明晨輻射冷卻開外掛加持 全台嚴寒
這波寒流威力十足，全台非常寒冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，多個氣象測站都在10度以下，今晨低溫排行部分，新北石碇3.6度低溫全台平地最冷，其次是苗栗公館4.3度，彰化芬園和新北樹林4.7度、台北北投5.2度、基隆七堵和苗栗三灣5.3度，新北汐止、桃園大溪和台中霧峰5.5度、嘉義東區5.7度。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著各地轉乾燥、放晴，今天夜晚至明天清晨輻射冷卻開外掛加持下，全台灣依舊非常嚴寒，入夜後各地氣溫快速下降，普遍降到8至10度，尤其平原空曠區、內陸近山區、丘陵地低溫下探4至7度，務必注意保暖，小心低溫對健康的威脅。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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