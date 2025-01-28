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春節用火用電增加 內政部提醒小心祝融平安過好年

中央社／ 台北28日電

春節團聚，民眾用火、用電量都會增加。消防署統計，去年春節火災的起火原因，前3名依序是遺留火種、電器因素和爐火烹調。內政部提醒，民眾享受連假時，務必做到人離火熄及用電安全，才能平安過好年。

今天是農曆除夕，許多民眾在春節期間都會全家圍爐團聚，家中的用火、用電量都會增加。不過內政部消防署統計，去年春節期間共發生117件住宅火災，造成11人死亡及14人受傷。

消防署進一步分析起火原因，第1名為遺留火種，如菸蒂、祭祖香燭，占33.3%；其次為電氣因素占28.2%；第3名為爐火烹調占19.7%。

內政部呼籲，民眾在享受連假歡樂之際，用火用電要小心，務必做到「人離火熄」、「5不1沒有」，才能一起平安過好年。

內政部提醒，準備圍爐年菜時，要特別注意爐火烹調安全，烹煮時務必「人離火熄」，建議選用具有熄火安全裝置或溫度感知功能的爐具；須長時間燉煮的菜餚，建議使用電鍋或可定時的爐具，避免空燒。

內政部指出，用電務必做到「5不1沒有」，分別是電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、用電不超過負載、電器周圍不放可燃物，以及不使用沒有安全標章的電器或延長線，並定期檢查臥室、客廳及廚房等大量用電處所的安全。

最後，內政部提醒，趁著大掃除期間，檢查家中的住宅用火災警報器與滅火器，確保設備功能正常，若尚未安裝儘速添置，如發現家中電器過於老舊，也應及時汰舊換新，養成用火用電好習慣，守護居家安全。

內政部 火災 農曆過年

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