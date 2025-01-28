影／絕美！太平山第一次過年除夕冰封 無人雪白大地美景首曝光

寒流來襲，太平山國家森林遊樂區昨天飄雪，中午後封園遊客下山，整座園區在無人世界中被冰封存。這是太平山第一次在小年夜與除夕下雪，且全區封園，純靜白雪無人踩踏，今晨呈現一片銀色大地。園區工作人員拍下難得的寧靜美景，曝光了，讓人讚嘆「美到不行」。

海拔2000公尺的太平山國家森林遊樂區昨天清晨下冰霰，接著飄雪，中午過後園區封園，工作人員下山過年，遊客也陸續離開，園區繼續下雪且夾雜著冰霰，今天氣溫負3度，可惜水氣不足，沒再下雪。

昨天留下的殘雪、高大的松杉木披覆著白雪、遊區階梯及停駛的蹦蹦車的積雪，交織成一片銀白世界，無人破壞踩踏，保留原始純白，絕美靜好的景色，讓人忍不住想要衝上山親眼目睹。

沒有遊客，加上除夕清晨積雪，就連有些太平山工作人員也沒有見過，趕緊拍下難得美景po在網路群組，網友一片讚嘆聲「這也太美了吧」、「簡直美呆了」、「想衝去+1」。