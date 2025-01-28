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春節食藥廣告誘人膨風 食安辦提醒停看聽

中央社／ 台北28日電

行政院食品安全辦公室今天指出，農曆春節是民眾選購食藥產品的高峰期，業者祭出各式各樣年節商品，但廣告內容可能有「膨風陷阱」，消費者務必停、看、聽，避免傷荷包又傷身。

今天是農曆除夕，許多民眾正準備全家圍爐團聚，或與親友走春拜年。食安辦透過新聞稿表示，不論是添購拜年伴手禮或是在大魚大肉之餘為求健康而自用，此時通常是民眾選購食藥產品的高峰期。

食安辦指出，業者透過電視、電台或網路穿插的各種廣告，祭出各式各樣吸引人的年節商品，但其中可能存在誇大不實的膨風陷阱，民眾應多加留意，以免傷了荷包又傷身。

食安辦提醒，只要是廣告內容太神奇、太吸引人，務必「停看聽」，停是冷靜思考是否確實有需要，以及對健康是否有幫助；看是閱讀產品包裝標示上相關資訊：聽則是請教醫師、藥師或營養師等專業人員建議，才能正確選購食用真正對自身狀況有助益的產品。

食安辦呼籲，配合均衡飲食及規律運動，才是健康的不二法門。此外，食品藥物管理署設置「食藥膨風廣告專區」、「違規食品、藥物、化粧品廣告民眾查詢系統」，可供民眾查詢廣告相關資訊，做為選購產品參考，以維護自身健康及消費權益。

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