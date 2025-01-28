年菜吃不完冰起來就好？專家揭迷思教食物保存

過年期間常有豐盛年菜吃不完，許多人習慣將剩菜放進冰箱，隔餐加熱食用，竹市衛生局及社區營養推廣中心營養師彙整常見食物保存迷思，盼民眾都能吃得美味又安心。

年夜飯講求豐盛，但往往當餐吃不完，常出現整個春節假期反覆加熱隔夜菜繼續食用情形，但新竹市衛生局表示，年菜放隔夜不僅會讓營養流失，還可能把病菌一起吃下肚，甚至導致食物中毒。

關於常見的食物保存錯誤觀念，竹市社區營養推廣中心營養師指出，以前長輩常說「熱菜不能放冰箱」，攝氏7至60度為食物危險溫度帶，微生物會在此區間內快速生長繁殖，建議食物不燙手時就應盡快放入冰箱中加蓋保存。

營養師表示，一般家用冰箱冷藏溫度應保持在7度以下，冷凍應低於零下18度，在冰箱中保存的食物僅能延緩細菌的孳生而非抑制生長。

竹市衛生局提醒，食物冷藏最多不宜放超過3至4天，冷凍也應小於6個月，購買食材後應留意包裝標示，依照冷藏、冷凍等指示進行存放，避免因存放過久引起變質。

衛生局表示，當食物中心溫度加熱至75度以上並保持至少30秒，才可確保殺死大部分的致病菌，鼓勵將未吃完的食物分裝成小份量，減少反覆加熱次數，並用乾淨湯匙舀取剩菜以降低微生物孳生的機會。

網路上常流傳「吃隔夜菜容易產生亞硝酸鹽會致癌」，社區營養推廣中心營養師指出，亞硝酸鹽本身不致癌，亞硝根需與二級胺結合才可形成具致癌性的亞硝胺，而這樣的食物多半出現在發酵性食物及細菌污染的食物當中。

營養師建議，盛裝食物時應使用玻璃或不鏽鋼容器，避免塑膠容器遇熱釋放有害物質，並確保容器密封，防止食物變質與異味污染。

衛生局提醒，年節食材眾多，若出現異味、變色或口感異常，應立即丟棄、避免食用，若發生噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，應儘速就醫，另也呼籲民眾適量採買、掌握食物正確的保存技巧，才能讓年菜吃得安心、吃得健康。