快訊

開箱／鐵三角ATH-CC500BT2藍牙無線軟骨傳導耳機 AI雜訊抑制驚豔

挑戰美國龍頭地位！川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

除夕拜拜5寶招財又旺運 圍爐「3樣菜」帶衰別上桌

除夕晴朗冷颼颼探7度低溫 周五入夜變天收假日溼答答

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今天除夕受到寒流影響，天氣寒冷。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
今天除夕受到寒流影響，天氣寒冷。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

今天除夕，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，受寒流乾空氣影響，全台天氣穩定，普遍為晴時多雲的天氣，但氣溫明顯偏低。預測北部及東部高溫約14至16度，低溫約7至9度；中南部高溫約17至22度，低溫約8至12度。

由於天氣晴朗，加上夜間及清晨輻射冷卻效應顯著，局部沿海空曠及近山平地可能出現3至6度的極低溫。林孝儒表示，提醒民眾，面對嚴寒天氣務必做好保暖措施，特別是家中有老人、幼童或慢性病患者的家庭，應特別留意，避免低溫對健康造成影響。

林孝儒表示，這段穩定的天氣形態可望持續至周五大年初三白天。預測台灣附近水氣持續偏少，降雨機率相當低，適合民眾安排春節假期的戶外活動。

此外，隨寒流逐漸減弱，林孝儒表示，各地氣溫自明天大年初一白天起至周五將逐日回升，北部及東部白天高溫有機會升至20度以上，中南部高溫可逼近25度。不過，清晨及夜晚仍會因輻射冷卻效應影響，局部沿海空曠及近山地區仍可能降至10度左右，體感依然偏寒冷。

周五入夜起至周末，將逐漸受鋒面通過與東北季風增強影響，天氣將出現轉變了。林孝儒表示，周六大年初四鋒面通過，各地都將轉陰有短暫雨天氣；周日大年初五東北季風增強，北部與東部迎風面持續陰雨，中南部則降雨減緩，以多雲天氣為主。屆時，各地氣溫將再次下滑，低溫約12至15度。

林孝儒表示，整體來看，今年春節期間的天氣概況為今至周五白天氣溫偏冷，但天氣穩定，適合戶外活動；周五晚間起天氣將有逐漸轉差趨勢，周末天氣較不穩定，出行安排需留意天氣變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 寒流 東北季風 氣溫 高溫

延伸閱讀

不斷更新／除夕返鄉國道9地雷路段 南下建議下午出發

台南民宅除夕凌晨全面燃燒 消防百人打火5小時撲滅 屋燒光人平安

寒流冰封除夕、明天白天才回暖 初三鋒面接近水氣增

除夕地牛翻身！ 上午7時23分台南楠西規模4.6地震 最大震度4級

相關新聞

除夕地牛翻身！ 上午7時23分台南楠西規模4.6地震 最大震度4級

今天是除夕，中央氣象署發布第47號顯著有感地震報告，今天上午7時23分在台南市政府東北東方39.5公里，位於台南市楠西區...

春節收假後再迎第2波寒流？ 吳聖宇：有機會、還沒冷完

寒流發威，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，少雲、弱風、風向偏南，輻射冷卻條件達到，台北...

除夕晴朗冷颼颼探7度低溫 周五入夜變天收假日溼答答

今天除夕，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，受寒流乾空氣影響，全台天氣穩定，普遍為晴時多雲的天氣，但氣溫明顯偏低。預測北...

寒流發威台北8.3度低溫 賈新興：最冷前10都低於5.5度

寒流發威，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，台北站昨天深夜11時出現10.1度的低溫，今天清晨5時30分...

寒流冰封除夕、明天白天才回暖 初三鋒面接近水氣增

今天是除夕，受寒流及輻射冷卻影響，中央氣象署預估這波寒流最冷的時段是昨晚至今天清晨，各縣市及金、馬都有局部10度以下低溫...

刮刮樂心理學 MBTI看你最適合哪款刮刮樂

近年MBTI人格測驗是親友間最熱門的話題之一，每一型的人格都有著獨特的差異，除了最常見的E （Extrovert，外向）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。