除夕晴朗冷颼颼探7度低溫 周五入夜變天收假日溼答答

今天除夕，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，受寒流乾空氣影響，全台天氣穩定，普遍為晴時多雲的天氣，但氣溫明顯偏低。預測北部及東部高溫約14至16度，低溫約7至9度；中南部高溫約17至22度，低溫約8至12度。

由於天氣晴朗，加上夜間及清晨輻射冷卻效應顯著，局部沿海空曠及近山平地可能出現3至6度的極低溫。林孝儒表示，提醒民眾，面對嚴寒天氣務必做好保暖措施，特別是家中有老人、幼童或慢性病患者的家庭，應特別留意，避免低溫對健康造成影響。

林孝儒表示，這段穩定的天氣形態可望持續至周五大年初三白天。預測台灣附近水氣持續偏少，降雨機率相當低，適合民眾安排春節假期的戶外活動。

此外，隨寒流逐漸減弱，林孝儒表示，各地氣溫自明天大年初一白天起至周五將逐日回升，北部及東部白天高溫有機會升至20度以上，中南部高溫可逼近25度。不過，清晨及夜晚仍會因輻射冷卻效應影響，局部沿海空曠及近山地區仍可能降至10度左右，體感依然偏寒冷。

周五入夜起至周末，將逐漸受鋒面通過與東北季風增強影響，天氣將出現轉變了。林孝儒表示，周六大年初四鋒面通過，各地都將轉陰有短暫雨天氣；周日大年初五東北季風增強，北部與東部迎風面持續陰雨，中南部則降雨減緩，以多雲天氣為主。屆時，各地氣溫將再次下滑，低溫約12至15度。

林孝儒表示，整體來看，今年春節期間的天氣概況為今至周五白天氣溫偏冷，但天氣穩定，適合戶外活動；周五晚間起天氣將有逐漸轉差趨勢，周末天氣較不穩定，出行安排需留意天氣變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。