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寒流發威台北8.3度低溫 賈新興：最冷前10都低於5.5度

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
初三白天起花東雲層轉厚，有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨；下午開始台中以南轉多雲零星雨，傍晚起彰化以北及宜蘭轉有局部短暫雨。初四傍晚前大致全台有雨的天氣，初五桃園以北及宜花多雲零星短暫雨。本報資料照片
初三白天起花東雲層轉厚，有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨；下午開始台中以南轉多雲零星雨，傍晚起彰化以北及宜蘭轉有局部短暫雨。初四傍晚前大致全台有雨的天氣，初五桃園以北及宜花多雲零星短暫雨。本報資料照片

寒流發威，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，台北站昨天深夜11時出現10.1度的低溫，今天清晨5時30分出現這個冬季的最低溫8.3度。今天平地站最低溫為新北石碇的3.6度，低溫排行前10名都在5.5度以下；署平地站最低溫為雲林古坑的6.4度。

他說，受輻射冷卻雙重影響下，預估最低溫於昨深夜至今天清晨，以及今天深夜至明天清晨出現，台北站最低溫預估8.5至9.5度，苗栗以北空曠區3至5度。明天白天寒流減弱，除夕至初二天氣穩定晴朗，適合走春拜年。

不過，他表示，初三白天起花東雲層轉厚，有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨；下午開始台中以南轉多雲零星雨，傍晚起彰化以北及宜蘭轉有局部短暫雨。初四傍晚前大致全台有雨的天氣，初五桃園以北及宜花多雲零星短暫雨。初六開工日受鋒面影響、水氣偏多，桃園以北、嘉義以南及宜花東有局部短暫雨，午後全台各地有局部短暫雨。鋒面後就是大陸冷氣團，初七就受它的影響了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 冷氣團 寒流 鋒面

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