春節收假後再迎第2波寒流？ 吳聖宇：有機會、還沒冷完

寒流發威，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，少雲、弱風、風向偏南，輻射冷卻條件達到，台北站今天清晨低溫達到8.3度，「穩妥妥的寒流等級」，也是這個冬天以來的新低溫及第一次出現個位數的溫度。

他說，台北輻射冷卻作用醞釀的過程很長，從昨晚入夜就開始了，溫度緩降、相對溼度緩升，直到今天清晨才達到最明顯的時段，跟那種近天亮前突然間大幅度降溫的輻射冷卻作用不太一樣，也是個很有趣的現象。

其他空曠地方也因輻射冷卻作用出現很低的溫度，吳聖宇表示，最低溫是午夜過後在新北石碇出現的3.6度，再來是清晨在苗栗公館出現的4.3度，然後各地平地低溫的前100名都在8度以下，雖然說有輻射冷卻的因素在，但是冷空氣本身也確實是相當有威力。

今天白天各地大致是多雲或有陽光的天氣，吳聖宇表示，西邊大陸上有些中高層雲可能向東飄出來，但底層很乾，所以可能是造成雲量有些偏多，但是看到陽光的機會仍然很高。今晚到明天初一清晨還有一次明顯輻射冷卻作用低溫發生的機會，持續注意低溫的情況。

年假收假後，另一波強冷空氣可能會跟著報到，吳聖宇表示，目前看預報模式似乎會是經典的東西向橫槽向南擺動轉為南北向，然後帶動冷空氣大幅度南下的模式，有機會又是一次寒流規模的冷空氣，後續預報結果值得密切觀察。這個冬天還沒有冷完，持續注意溫度的變化。