快訊

開箱／鐵三角ATH-CC500BT2藍牙無線軟骨傳導耳機 AI雜訊抑制驚豔

挑戰美國龍頭地位！川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

除夕拜拜5寶招財又旺運 圍爐「3樣菜」帶衰別上桌

聽新聞
0:00 / 0:00

春節收假後再迎第2波寒流？ 吳聖宇：有機會、還沒冷完

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今天白天各地大致是多雲或有陽光的天氣，今晚到明天初一清晨還有一次明顯輻射冷卻作用低溫發生的機會，持續注意低溫的情況。本報資料照片
今天白天各地大致是多雲或有陽光的天氣，今晚到明天初一清晨還有一次明顯輻射冷卻作用低溫發生的機會，持續注意低溫的情況。本報資料照片

寒流發威，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，少雲、弱風、風向偏南，輻射冷卻條件達到，台北站今天清晨低溫達到8.3度，「穩妥妥的寒流等級」，也是這個冬天以來的新低溫及第一次出現個位數的溫度。

他說，台北輻射冷卻作用醞釀的過程很長，從昨晚入夜就開始了，溫度緩降、相對溼度緩升，直到今天清晨才達到最明顯的時段，跟那種近天亮前突然間大幅度降溫的輻射冷卻作用不太一樣，也是個很有趣的現象。

其他空曠地方也因輻射冷卻作用出現很低的溫度，吳聖宇表示，最低溫是午夜過後在新北石碇出現的3.6度，再來是清晨在苗栗公館出現的4.3度，然後各地平地低溫的前100名都在8度以下，雖然說有輻射冷卻的因素在，但是冷空氣本身也確實是相當有威力。

今天白天各地大致是多雲或有陽光的天氣，吳聖宇表示，西邊大陸上有些中高層雲可能向東飄出來，但底層很乾，所以可能是造成雲量有些偏多，但是看到陽光的機會仍然很高。今晚到明天初一清晨還有一次明顯輻射冷卻作用低溫發生的機會，持續注意低溫的情況。

年假收假後，另一波強冷空氣可能會跟著報到，吳聖宇表示，目前看預報模式似乎會是經典的東西向橫槽向南擺動轉為南北向，然後帶動冷空氣大幅度南下的模式，有機會又是一次寒流規模的冷空氣，後續預報結果值得密切觀察。這個冬天還沒有冷完，持續注意溫度的變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

寒流發威，今晨各地氣溫偏低。圖／取自中央氣象署網站
寒流發威，今晨各地氣溫偏低。圖／取自中央氣象署網站

低溫 寒流 輻射

延伸閱讀

今仍乾冷周末回暖 除夕恐「顯著降溫」 專家：冷空氣強度頗強

周六白天回暖 吳聖宇：下一波冷氣團此時再來

周六前低溫下探8度 吳聖宇：過年前恐再一波冷空氣下雨降溫

吳聖宇：新竹苗栗為「台灣輻射冷卻聖地」 迎風面今晚起雨增多

相關新聞

除夕地牛翻身！ 上午7時23分台南楠西規模4.6地震 最大震度4級

今天是除夕，中央氣象署發布第47號顯著有感地震報告，今天上午7時23分在台南市政府東北東方39.5公里，位於台南市楠西區...

春節收假後再迎第2波寒流？ 吳聖宇：有機會、還沒冷完

寒流發威，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，少雲、弱風、風向偏南，輻射冷卻條件達到，台北...

除夕晴朗冷颼颼探7度低溫 周五入夜變天收假日溼答答

今天除夕，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，受寒流乾空氣影響，全台天氣穩定，普遍為晴時多雲的天氣，但氣溫明顯偏低。預測北...

寒流發威台北8.3度低溫 賈新興：最冷前10都低於5.5度

寒流發威，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，台北站昨天深夜11時出現10.1度的低溫，今天清晨5時30分...

寒流冰封除夕、明天白天才回暖 初三鋒面接近水氣增

今天是除夕，受寒流及輻射冷卻影響，中央氣象署預估這波寒流最冷的時段是昨晚至今天清晨，各縣市及金、馬都有局部10度以下低溫...

刮刮樂心理學 MBTI看你最適合哪款刮刮樂

近年MBTI人格測驗是親友間最熱門的話題之一，每一型的人格都有著獨特的差異，除了最常見的E （Extrovert，外向）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。