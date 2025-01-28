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寒流冰封除夕、明天白天才回暖 初三鋒面接近水氣增

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今天是除夕，受寒流及輻射冷卻影響，各地寒冷。周五大年初三鋒面接近，風向漸轉東南風，水氣增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。本報資料照片
今天是除夕，受寒流及輻射冷卻影響，各地寒冷。周五大年初三鋒面接近，風向漸轉東南風，水氣增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。本報資料照片

今天是除夕，受寒流及輻射冷卻影響，中央氣象署預估這波寒流最冷的時段是昨晚至今天清晨，各縣市及金、馬都有局部10度以下低溫發生的機率，中部以北及東北部低溫約6至9度，其他地區為10至12度，沿海空曠地區及近山區處可能會更低一些。

根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫為新北市石碇區3.6度，其次是苗栗縣公館鄉4.3度，台北市北投區也只有5.4度。高山低溫部分，今天凌晨2時4分玉山出現零下14.5度低溫，南湖圈谷也只有零下11.4度，審馬陣零下10.9度、合歡山頂零下10.4度。

氣象署發布低溫特報，今天嘉義以北、宜蘭及南投局部地區有6度以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）：新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、新竹市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

而今天高溫，北部、東北部及東部僅15至16度，其他地區是18至22度，離島的澎湖全天12至16度，金門8至16度，馬祖7至11度；天氣方面，受北方乾冷空氣影響，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

明天大年初一清晨寒流及輻射冷卻影響，各地天氣非常寒冷，白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；由於環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨。北部及東北部6至18度、中部8至21度、南部11至22度、花東11至18度、澎湖13至17度、金門9至17度、馬祖8至12度。

周四大年初二風向漸轉偏東風，各地白天氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。周五大年初三鋒面接近，風向漸轉東南風，水氣增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周六大年初四鋒面通過及東北季風增強，北部，東北部天氣轉涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，中南部地區亦有零星短暫雨；周日大年初五東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。北部及東北部11至16度、中部13至20度、南部14至23度、花東15至21度、澎湖14至17度、金門10至16度、馬祖9至13度。

下周二至下周四持續受冷空氣影響，各地天氣偏冷；下周二北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，下周三、下周四水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區有零星短暫雨。

近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。周五至周六清晨中南部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊，行車用路注意安全。

寒流發威，加強保暖。圖／中央氣象署提供
寒流發威，加強保暖。圖／中央氣象署提供

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