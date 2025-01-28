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玉山零下14.5度、合歡山零下10.4度 寒流籠罩台灣「冰凍番薯」

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玉山零下14.5度、合歡山零下10.4度 寒流籠罩台灣「冰凍番薯」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
寒流正式籠罩，冰凍番薯。圖／取自中央氣象署網站
寒流正式籠罩，冰凍番薯。圖／取自中央氣象署網站

今天除夕，寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫為新北市石碇區3.6度，其次是苗栗縣公館鄉4.3度，台北市北投區也只有5.4度。氣象粉專「觀氣象看天氣」今晨表示，冰凍蕃薯完成度約95%，很有過年的味道。

高山低溫部分，今天凌晨2時4分玉山測得零下14.5度低溫，南湖圈谷也只有零下11.4度，審馬陣零下10.9度、合歡山頂零下10.4度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，零下10度了，「只有玉山站有這個能耐」；昨天就出現個位數的溫度，是這個冬季的第一次，今天清晨會更低，今天清晨西半部普遍都會出現低溫，會很有以前過年的味道。

氣象署發布低溫特報，今天嘉義以北、宜蘭及南投局部地區有6度以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）：新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、新竹市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，寒流正式籠罩，冰凍番薯。昨天入夜後各地氣溫快速下降，許多地方已經降到10度以下，今天凌晨至清晨將迎來首波低溫，平原空曠區、內陸近山區、丘陵地低溫下探5至7度，務必注意保暖，小心低溫對健康的威脅。

低溫 氣溫 氣象署

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