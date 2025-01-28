新北石碇3.6度 吳德榮：今晚再探5度以下低溫 下周強冷空氣堪比寒流

寒流發威，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫為新北市石碇區3.6度，其次是苗栗縣公館鄉4.5度，台北市北投區也只有5.4度，基隆市七堵區5.5度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各縣市除了台東、澎湖，今晨寒流幾乎在全台平地都降至10度以下，各地區平地的最低氣溫約在4至7度。

氣象署持續發布低溫特報，今天至明天清晨寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天嘉義以北、宜蘭及南投局部地區有6度以下氣溫發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、新竹市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

吳德榮表示，今天除夕至周四大年初二清晨，「乾寒流」籠罩，各地晴朗無雲，白天陽光加熱不覺冷，但夜間強輻射冷卻效應，氣溫劇降；白天、夜間的氣溫差別很大、應注意穿著調整。今晚、明晨10度以下的範圍，幾乎包括全台，平地最低氣溫仍可降至5度以下；初二晨10度以下的範圍才縮小。今天北部4至16度、中部5至19度、南部7至21度、東部7至20度。

初二至周五初三冷空氣逐日減弱，天氣回暖。吳德榮表示，初二各地晴朗穩定；初三中層雲逐漸增多，西半部轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，周六初四鋒面快速掠過，轉有局部短暫雨的機率。周日初五天氣漸好轉，冷空氣開始南下、氣溫緩降。下周一至周四堪比前波寒流的強冷空氣接續南下，氣溫急遽下降，再現極端低溫的威脅。但不同模式對於鋒面結構及其伴隨的降雨，鋒後強冷空氣、南下的時序，皆有差異、且持續調整中，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。