快訊

除夕地牛翻身！上午7時23分台南楠西規模4.6地震 最大震度4級

玉山零下14.5度、合歡山零下10.4度 寒流籠罩台灣「冰凍番薯」

DeepSeek掀起千層浪…Nvidia市值蒸發6000億 美股那指大跌逾3%

聽新聞
0:00 / 0:00

新北石碇3.6度 吳德榮：今晚再探5度以下低溫 下周強冷空氣堪比寒流

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今天至明天清晨寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。記者林伯東／攝影
今天至明天清晨寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。記者林伯東／攝影

寒流發威，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫為新北市石碇區3.6度，其次是苗栗縣公館鄉4.5度，台北市北投區也只有5.4度，基隆市七堵區5.5度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各縣市除了台東、澎湖，今晨寒流幾乎在全台平地都降至10度以下，各地區平地的最低氣溫約在4至7度。

氣象署持續發布低溫特報，今天至明天清晨寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天嘉義以北、宜蘭及南投局部地區有6度以下氣溫發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、新竹市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

吳德榮表示，今天除夕至周四大年初二清晨，「乾寒流」籠罩，各地晴朗無雲，白天陽光加熱不覺冷，但夜間強輻射冷卻效應，氣溫劇降；白天、夜間的氣溫差別很大、應注意穿著調整。今晚、明晨10度以下的範圍，幾乎包括全台，平地最低氣溫仍可降至5度以下；初二晨10度以下的範圍才縮小。今天北部4至16度、中部5至19度、南部7至21度、東部7至20度。

初二至周五初三冷空氣逐日減弱，天氣回暖。吳德榮表示，初二各地晴朗穩定；初三中層雲逐漸增多，西半部轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，周六初四鋒面快速掠過，轉有局部短暫雨的機率。周日初五天氣漸好轉，冷空氣開始南下、氣溫緩降。下周一至周四堪比前波寒流的強冷空氣接續南下，氣溫急遽下降，再現極端低溫的威脅。但不同模式對於鋒面結構及其伴隨的降雨，鋒後強冷空氣、南下的時序，皆有差異、且持續調整中，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

寒流 氣溫

延伸閱讀

吳德榮：小年夜起入冬首波寒流南下 濕冷轉乾冷

苗栗三灣9.7度今北微涼南微熱 吳德榮：春節迎寒流探5度以下低溫

下雨了！小年夜濕轉乾冷恐寒流 吳德榮：除夕至初二晨下探5度以下

小年夜濕轉乾冷挑戰首波寒流 吳德榮：除夕晴冷至初二恐5度以下

相關新聞

除夕地牛翻身！ 上午7時23分台南楠西規模4.6地震 最大震度4級

今天是除夕，中央氣象署發布第47號顯著有感地震報告，今天上午7時23分在台南市政府東北東方39.5公里，位於台南市楠西區...

玉山零下14.5度、合歡山零下10.4度 寒流籠罩台灣「冰凍番薯」

今天除夕，寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫為新北市石碇區3.6度，其次是...

餘震太多 台南災區民眾車上、帳篷過夜

大埔地震餘震不斷，屋損持續擴大，台南山區重災區許多居民不敢待在家裡，在自家附近空地或路邊搭帳篷，也有的睡車上，收容中心則...

新北石碇3.6度 吳德榮：今晚再探5度以下低溫 下周強冷空氣堪比寒流

寒流發威，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫為新北市石碇區3.6度，其次是苗栗縣公館鄉4.5度，台北市北投區也只...

未滿50歲失智 家屬嘆被長照漏接

年節氣氛濃，四十歲江明倫卻難有過節的心情，他的妻子被診斷為額顳葉型失智症，因不滿五十歲，尋求照顧資源，發現不是額滿就是費...

年丟逾95萬張 全台多地床墊山

年終大掃除，不少人淘汰家中舊彈簧床墊。據統計，全台每年廢棄床墊約九十五點一萬張，床墊內有金屬彈簧，具半廢半資特性，清潔隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。