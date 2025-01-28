快訊

除夕地牛翻身！上午7時23分台南楠西規模4.6地震 最大震度4級

玉山零下14.5度、合歡山零下10.4度 寒流籠罩台灣「冰凍番薯」

DeepSeek掀起千層浪…Nvidia市值蒸發6000億 美股那指大跌逾3%

靠ChatGPT選號中大獎？ 台彩：中獎分佈隨機生成難預測

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

隨著AI技術成為國際趨勢，ChatGPT近期在全球成為最熱門的討論話題，大家除了請它寫程式、寫文章、解決技術性問題外，甚至還能幫忙選號買刮刮樂，新北市有一名上班族就靠ChatGPT中百萬大獎。

過年期間大家喜愛買彩券試手氣。新北一位年輕的上班族男子，每逢年節都會到新北市中和區攏萊發彩券行挑選刮刮樂，今年靈機一動，想試試現在最流行ChatGPT選號 ，最終ChatGPT建議男子選「2號」，沒想到一刮開就幸運刮中100萬元。

台彩表示，起初中獎人不敢相信自己中百萬獎，還與同事仔細核對，並立刻前往附近的銀行兌獎，經確認的確刮中百萬獎，還特地回來跟店家報喜，並笑稱，「這次的經歷讓他成了AI的忠實信徒，也讓他感受到科技帶來的意外驚喜」。這名幸運兒刮中的是「1,200萬大吉利」貳獎100萬元。

台彩指出，刮刮樂每本的張數因不同面額而異，售價有100元、200元、300元的刮刮樂每本共100張，號碼範圍從001~100，過年最夯售價2,000元刮刮樂每本共19張，號碼範圍從001~019，大家買刮刮樂選號時，除了靠直覺、挑號碼、問神明或是各種五花八門的小撇步，據傳只要向ChatGPT提問，便能得到最佳的選擇結果。

台彩強調，民眾分享透過與ChatGPT的互動，得到了「神奇」的號碼，並且購買該號碼的刮刮樂刮中獎金，不過刮刮樂的中獎分布完全是隨機設計生成，並不具備任何可以預測或影響的規律。

至於是否要相信ChatGPT的號碼建議，則就看大家各自的選擇，大家不妨實測看看，挑刮刮樂前先請ChatGPT幫你選出幸運數字，看看是否也會像都市傳說一樣，把幸運的獎金刮出來，但無論有沒有中獎，最重要的還是享受刮獎過程的樂趣和刺激。

刮刮樂 台彩 彩券行

延伸閱讀

4生肖偏財運紅到發紫！彩券行內幕曝光 親揭刮刮樂6項NG行為

楊小黎秀春聯凸槌　買刮刮樂不忘開運錢包「財位放水晶」

用AI挑出幸運號 27歲的他刮中「超級紅包」刮刮樂100萬元

刮刮樂選1數字都有獎？ 一票網友超嗨：真的中500元

相關新聞

除夕地牛翻身！ 上午7時23分台南楠西規模4.6地震 最大震度4級

今天是除夕，中央氣象署發布第47號顯著有感地震報告，今天上午7時23分在台南市政府東北東方39.5公里，位於台南市楠西區...

玉山零下14.5度、合歡山零下10.4度 寒流籠罩台灣「冰凍番薯」

今天除夕，寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫為新北市石碇區3.6度，其次是...

新北石碇3.6度 吳德榮：今晚再探5度以下低溫 下周強冷空氣堪比寒流

寒流發威，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫為新北市石碇區3.6度，其次是苗栗縣公館鄉4.5度，台北市北投區也只...

寒流冰封除夕、明天白天才回暖 初三鋒面接近水氣增

今天是除夕，受寒流及輻射冷卻影響，中央氣象署預估這波寒流最冷的時段是昨晚至今天清晨，各縣市及金、馬都有局部10度以下低溫...

刮刮樂心理學 MBTI看你最適合哪款刮刮樂

近年MBTI人格測驗是親友間最熱門的話題之一，每一型的人格都有著獨特的差異，除了最常見的E （Extrovert，外向）...

健康你我他／花多年說服婆婆 拜拜10菜改6菜

結婚前家中拜拜、祭祖都是媽媽一手搞定；結婚後，為人妻為人媳，過年的各項祭拜，我負責採買、幫廚和事後的整理，整天在廚房裡忙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。