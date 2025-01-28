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台東27日上午規模5.2地震 無關大埔

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

南台灣昨天震不停，台東也連發生兩起地震，其中一起規模達五點二。中央氣象署地震測報中心科長趙曉玲說，台東五點二地震為獨立事件，與嘉義大埔餘震無關。大埔主震加餘震迄今已累積一二○起有感地震，雖逐漸遞減，但預估兩周內仍有較大餘震。

近日有宮廟人士聲稱二月及三月有災難級地震，趙曉玲表示，雖不違反氣象法，但此舉恐違反社會秩序維護法，但要視是否有人檢舉而定。

台東昨上午八時十八分發生規模五點二地震，隨後再發生規模四點七地震，趙曉玲說明，這起震央在台東市的地震屬獨立地震，與嘉義大埔地震無關，發生成因為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞造成，台灣七成地震都發生在東部地區；氣象署在台東地震發生後十一秒，就針對屏東、台東發布國家級警報。

趙曉玲指出，根據台東規模五點二地震、震央台東市半徑卅公里的歷史地震顯示，規模五以上地震數量非常多，顯示該處地震發生頻率很高，此處於二○○六年四月一日曾發生規模六點二地震，當時造成台東房屋毀損，附近有鹿野斷層、利吉斷層，而昨天的台東地震較偏南處。

趙曉玲表示，一月廿一日嘉義大埔地震後，迄今主震加上餘震已經累積一二○個地震，雖地震數量逐日遞減，但經觀測，昨天發生的小區域地震為大埔主震南邊，預估未來一到兩周內仍會有較大規模地震發生。

台東 地震 大埔

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