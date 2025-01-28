餘震太多 台南災區民眾車上、帳篷過夜

大埔地震餘震不斷，屋損持續擴大，台南山區重災區許多居民不敢待在家裡，在自家附近空地或路邊搭帳篷，也有的睡車上，收容中心則有災民不得不留著過年。南市府表示，除非在自家庭院搭帳篷，否則住戶外有風險，有需要者可向收容中心或區公所求助。

南市社會局在楠西區的綠柏園觀光工廠、玉井區的華都客棧旅館設置收容所，市府、區公所人員及許多慈濟志工服務災民，熱心供應餐食、入住需用物品等，還因不希望災民每餐都吃便當，昨中午請專業廚師提供自助餐服務。

玉井區林姓、陳姓災民說，要到親戚朋友家過年，即使房屋結構安全，但家中仍缺水，沒辦法自己煮年菜；楠西區的江姓婦人說，子女都在外地工作生活，無法返家過年，自己要去收容中心過。

楠西區收容中心至昨下午還有數十人進出，許多民眾是夜間不敢待家裡，就在自家附近空地或路邊搭帳篷，也有許多人選擇「車宿」；市議員周奕齊說，昨起氣溫下降，但災民又不敢進家裡睡，需要睡袋、棉被保暖，希望相關單位、善心人士團體可以協助提供。

南市社會局表示，考量近日餘震不斷，持續提供收容空間，應變物資也足夠，搭帳篷除非在自家庭院，否則睡空地或車上都有一定的風險，有需要的人可到收容中心求助。

市長黃偉哲到玉井區公所開應變會議，他說，已安置收容一一○人，市府連日來盤點旅宿、寺廟收容量能，可提供安置五四三人，也緊急增加睡袋、保暖衣物、暖暖包等物資。

餘震頻頻也造成屋損情況擴大，楠西許多住宅牆壁持續崩裂、鋼筋扭曲外露，許多災民抱怨鑑定時技師只管梁柱，懇請中央協助。