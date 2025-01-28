入冬最大雪 玉山、合歡山成雪國

入冬以來首波寒流南下，桃園市復興區、新竹縣尖石鄉昨清晨降下冬天第一場雪，玉山、合歡山和雪霸國家公園變成銀白世界，且是入冬以來最大雪。台中武陵農場及通往思源啞口的公路上，也是大雪紛飛。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天清晨為這波寒流最冷時段，北部、宜蘭低溫下探六度，初六將再迎另波冷空氣。

昨天寒流發威，加上水氣搭配，合歡山昨清晨二時許開始下起雪霰，雪線從過往松雪樓、武嶺、昆陽一帶，下降至鳶峰地區，積雪量充足，雪迷堆起來的雪人幾乎是半個車身高，看了相當過癮。

「雪地巨獸」鏟雪車也因積雪，清晨就摸黑上工，前車剷雪，後車噴灑雪花的壯觀場景，吸引不少民眾圍觀拍照錄影。台十四甲線鳶峰二十四Ｋ至大禹嶺四十一點五Ｋ限加掛雪鏈通行。林業署南投分署預估，若持續低溫，積雪仍能保持，不會太快融化。

玉山北峰今上午9時20分迎來降雪。圖／中央氣象署提供

雪山地區昨清晨降雪，武陵遊憩區聯外道路台七甲線、觀霧遊憩區陸續飄雪，大鹿林道東線自行車暫時停止進入。思源埡口雪景也讓遊客驚艷，台中最遠派出所和平警分局勝光派出所附近也下雪，不過員警沒時間賞雪，趕著出勤疏導管制交通。

太平山國家森林遊樂區高大松杉木披覆白雪，森林小火車緩慢行駛林間，彷如置身童話世界。遊客開心直呼幸運，在車蓋寫下「新年快樂」。桃園市復興區山區、新竹縣尖石後山昨也下雪，提前上山度假遊客頻呼「賺到了」。恩愛農場老闆曾彥均說，許多遊客原預計明、後天下雪，未料昨清晨就下雪。

中央氣象署預報員林定宜指出，初一白天寒流逐漸減弱、氣溫慢慢回升，但受到輻射冷卻影響，日夜溫差大。好天氣會持續到初二，初三起有另一波鋒面接近，初四受到東北季風增強影響，北部、東半部地區、中南部山區有局部短暫陣雨，初五持續受東北季風影響天氣仍涼，北部及東半部地區有局部短暫雨。初六預估將有另一波冷空氣來襲，其強度預估為大陸冷氣團等級，屆時氣溫又會下降。