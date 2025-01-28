小年夜狀況多 台鐵北中南都誤點

小年夜台鐵疏運狀況不斷，北中南都有電車線遭破壞，列車班次嚴重誤點，許多旅客返鄉行程被打亂，怨聲載道。台鐵公司表示，苗栗銅鑼站電車線被偷剪，已報警並會向凶手求償，狀況已上升到需通報國土安全辦公室調查。

儘管台鐵聲稱白天事故均已解除，恢復正常通車，但晚間仍有大批旅客提著大包小包行李，在月台乾等，列車卻遲遲不進站，甚至延誤時間不斷延後，原本過年歡樂氣氛，台鐵旅客卻是一肚子火氣。

台鐵公司副處長涂維庭表示，因上午北中南東都發生事故，車輛延誤，加上春節疏運班次開得很密集，班次調整難以消化，部分列車受影響，延誤到站時間。

昨早許多民眾準備搭車返鄉，台鐵台南善化往返新市上午7時多卻因電車線受損，雙向列車都無法通行。追查發現，第四台電纜線斷掉，間接造成台鐵電車線接地被熔斷，究竟是地震或人為因素還需要查，搶修後雙線在下午一時多搶通。

台鐵啟動公路接駁，趕著返鄉的民眾仍塞爆車站，不少人行程大受影響，連轉搭高鐵都受延誤。

苗栗銅鑼車站昨早也發生號誌故障，銅鑼鄉九湖口路段約50公尺電纜線被竊賊剪走，造成南北各列車誤點、平交道封閉，全案已由鐵路警察局偵辦中。

台鐵雙溪往返四腳亭之間的電車線，昨上午7時許不斷跳電，經查發現是被「絕緣棒」打穿導致，所幸上午10時多搶修通電，恢復雙向通車。

但下午近3時，瑞芳至猴硐間逢甲路平交道東正線，疑因天冷鋼軌出現縫隙，台鐵緊急封鎖東正線，改以西正線單線雙向行車，並派員抽換鋼軌、加固，下午近5時恢復正常行車。這起事件影響12列車誤點，累積延誤149分鐘。

國道部分，交通部高公局表示，今天除夕南下車潮仍會比平日來得多，下午3至4時將達到最低點，建議南下用路人下午再出發。另外，除夕國道也啟動單一費率、開放路肩、匝道儀控等疏導措施。

今天重點壅塞路段預估為國一南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國三南向土城-關西、快官-霧峰；國五南向南港系統-頭城；國四西向潭子系統-豐勢；國六西向舊正-霧峰系統；國十東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。