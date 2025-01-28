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諾羅發威 單周逾18萬人腹瀉 創新高

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導

春節連假開始，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，近四周接獲腹瀉群聚通報二四六起，是去年同期的四點六倍，病原體以諾羅病毒最多。另外，冬季呼吸道疾病多，流感、新冠、肺炎黴漿菌、腺病毒等齊發，醫師提醒，流感疫情持續上升，民眾南來北往，春節及寒假將是疫情高峰。

曾淑慧表示，今年一月十二至十八日，全國腹瀉門急診就診高達十八萬七千多人次，高於過去四年同期的十萬二千多人到十五萬八千多人次；去年腹瀉群聚通報數五十三件，今年達四點六倍；病原體陽性案件一三六起，檢出諾羅病毒為多達一三三件，接近九成八，民眾應注意防範。

「酒精消毒可以預防流感，但是對殺死諾羅病毒的效果有限。」小兒科醫師詹前俊說，家中若有人感染諾羅病毒，應注意有無嘔吐、嗜睡、意識不清、呼吸急促、肢體無力等重症症狀，若持續腹瀉合併脫水，要適度補充水分與電解質，也可自製消毒水清潔環境，並用清潔用品勤洗手。

台北市醫師公會理事長洪德仁表示，流感疫情已創十季新高，確診病例以六十五歲以上為多，長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等族群是高危險群，應特別注意健康狀況。基層藥師協會理事長沈采穎表示，春節期間有些社區藥局仍正常營業，營業時間可上健保署全球資訊網或「全民健保行動快易通」Ａｐｐ查詢。

流感 諾羅病毒 醫師

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