專家籲訂失智症基本法 參照美日

根據衛福部去年發布「全國社區失智症流行病學調查」，到了民國一二○年，推估六十五歲以上失智症人口數將達四十七萬人，失智總人口數四十九萬人，表示六十五歲以下失智症患者將達兩萬人。台灣失智症協會理事長徐文俊表示，國內應參考美、日本經驗，訂定失智症基本法，滿足照顧資源建立友善環境。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，失智症協會目前已服務超過三百個年輕型失智症家庭，接觸過最年輕的患者不到卅歲，協會主要提供吸引力認知訓練、職場輔導、照顧者支持、家庭規畫，以及子女支持。

失智症協會顧問湯麗玉表示，年輕型失智症患者地表現因人而異，患者應得到長照與身心障礙服務支持。

徐文俊認為，失智症照顧服務應該分兩部分，一是專業服務單位，即專門為失智症患者提供照顧的單位，像醫院的失智共同照顧中心、醫院附設權責型失智據點、失智型日照中心等，應檢視其專業服務項目，以及照護人力是否足夠。

對於非專業服務但照顧很多長者的單位，如日照中心、住宿型機構等，服務對象也可能包含失智症患者，應對於這些單位的失智症照護能力設定基準。徐文俊建議，「如果不是專業服務單位，就要能夠呈現失智症照護能力」，不然就會發生日照中心或住宿型機構收案未滿，但實際詢問卻可能不敢收或沒能力收。

徐文俊期許長照3.0對失智症照護能力有更多著墨，他也呼籲，美國和日本已經有失智症基本法，希望台灣趕快跟上，建議失智照顧友善環境，且應該邀請失智症患者及家屬參與政策擬定，根據他們未滿足之處，修正目前的照顧資源。