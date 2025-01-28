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年輕型失智全台逾萬 診斷、照顧都難 恐全家陷困境

聯合報／ 記者楊孟蓉沈能元／台北報導

年輕型失智症面臨診斷不易、照顧難度高，很容易成為高風險家庭。專家指出，年輕患者體能較佳，比長者更難照顧，需要有人隨時跟在身邊。若缺乏照顧資源又無法得到安置，通常有九成案例由配偶照顧，造成配偶無法正常工作，又衍生家庭經濟問題。

根據衛福部調查，社區長者失智症盛行率為百分之七點九九，推估全國失智者約卅五萬人，年輕型失智者指六十五歲以下患者，衛福部長照司副司長吳希文指出，參考文獻指出卅至六十四歲失智盛行率為百分之○點一，去年十二月年輕型失智者推估人數約一萬二三七一人。

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，失智症確診評估的時間較長，年輕型失智症不易判定，患者申請身心障礙證明需附「失智評估量表（ ＣＤＲ）」，但目前ＣＤＲ量表依阿茲海默症設計，不一定符合其他類型的失智症，尤其好發於年輕患者的額顳葉型失智症，可能會低估嚴重性。

土城醫院神經內科主任徐榮隆表示，荷蘭研究，額顳葉型失智症從出現症狀到確診，至少需要三到四年以上，因為患者臨床表現多元，診斷時先以明顯的行為和精神症狀判斷，常被誤以為是精神疾病，此外，失智症好發於年長者，年輕患者較少被聯想到失智症，若仍在工作，也常被歸咎於職場不順引發的憂鬱症。

「年輕的額顳葉型失智症者肢體強健，活動力強，但性格和行為異常，照顧者很辛苦。」徐榮隆表示，患者症狀會隨病程發展愈來愈明顯，像判斷能力異常，容易被騙或衝動購物，有人會闖紅綠燈、對人產生疏離感、失去同理心，食欲改變如吃零食或把不能吃的東西放進嘴裡。

額顳葉型失智症尚無有效藥物，也不能使用典型阿茲海默症用藥，主要治療方式是藥物加生活照顧，希望減少症狀。

徐榮隆表示，照顧安排方面，年輕的額顳葉型失智症患者通常由家人照顧，但患者在家裡會跟家人發生衝突，若跑出家門則可能發生法律問題。

失智症 患者 配偶

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