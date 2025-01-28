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90秒拆床墊 頭份自創機具拆解 零堆置

聯合報／ 記者胡蓬生林宛諭／連線報導

苗栗縣頭份市清潔隊去化床墊，數年前改良並開發怪手拆解彈簧床墊，目前已「零堆置」。彰化縣鹿港鎮也出動山貓機具拆解彈簧床，最快五分鐘搞定。

苗栗縣人口最多的頭份市一個月回收床墊二、三百床，清潔隊四年前開發怪手夾鉗拆解方法，拆解一個床墊、取出傳統網狀連結式彈簧約九十秒，相當有效率。

清潔隊副組長陳慶鐘功不可沒，他在清潔隊服務廿一年，看到外縣市使用俗稱「山貓」輪型鏟裝機拆解床墊，必須來回輾壓，再用改裝鏟斗撕裂床墊，相當辛苦。

陳慶鐘和同事研究設計出「釘床」，用兩支鋼鉤釘住床墊，由廠商在怪手挖斗下增加可活動夾鉗，效率大增。

陳慶鐘將技術交棒蔡明珠，她起初不熟練，數次弄斷釘床上金屬鉤，如今操作已較熟悉，去化廢棄床墊工作無縫接軌。

彰化鹿港一年廢床墊量約二千張，過年前約收近千張，平常以山貓機具拆一般彈簧床，五到十分鐘就拆解，一天可處理數十張；不過獨立筒拆解困難，需運到溪州焚化廠處理。

苗栗卓蘭鎮公所清潔隊將拆解廢棄床墊產出的整片網狀彈簧，在垃圾場當分區圍欄使用，發揮另類創意。

床墊

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